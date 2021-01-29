Тхір вижив після 100 хвилин прання у пральній машині

Автор фото, Vets4Pets/PA Підпис до фото, Тхір Бандит зараз одужує вдома поряд зі своїм братиком Майкі

Домашній тхір "дивовижним чином" одужав після того, як випадково опинився під час 100-хвилинного прання в пральній машині своїх власників в англійському місті Лідс.

Ветеринари вважали, що шанси на виживання тхора, якого власники назвали Бандит, складають лише 1%.

Внаслідок інциденту у дворічної тварини стався колапс легені. Також він отримав забої.

Ветеринарний хірург Девід Мессі сказав, що Бандит був у "досить поганому стані", коли його принесли.

"Команда тут швидко приступила до роботи, щоб спробувати врятувати його життя. Кмітливість його власників ... також допомогла нам запобігти трагедії", - зазначає пан Мессі.

"Дивно, але протягом чотирьох годин після того, як його прийняли, він зробив кілька непевних кроків, і саме тоді ми переконалися, що він одужає дивовижним чином".

Власниця Бандита Джекі Редферн сказала, що побоювалася найгіршого, перш ніж дзвінок з ветеринарної клініки Vets4Pets підтвердив, що Бандит позитивно реагує на лікування.

"Його брат Майкі принишк на два дні, - розповіла пані Редферн. - Але як тільки Бандит повернувся, він відразу ж пожвавився і, здавалося, захотів подбати про свого брата і постійно був поруч з ним".

Ветеринарний хірург Девід Мессі закликав власників домашніх тварин бути обережними та перевіряти пральні машини перед їх використанням.

Він сказав: "Хоча така ситуація, на щастя, вкрай рідкісна, пральні машини та сушильні машини часто можуть бути тим місцем, яке наші пухнасті друзі можуть шукати. Особливо в більш холодну погоду, коли вони можуть шукати затишне місце, щоб згорнутися калачиком".