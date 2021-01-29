Недоношений малюк мав кишкову паличку, сепсис і коронавірус. І він вижив

Автор фото, Sheree Murray Підпис до фото, Коли мамі нарешті дозволили взяти руку Арчі у свою, це стало найдивовижнішим моментом в її житті

Народжений в Англії недоношений малюк подолав кишкову паличку, перехворів на сепсис, а потім заразився коронавірусом, але й від нього також вилікувався. Батьки називають його своїм маленьким воїном.

Ширі Мюррей народила Арчі 1 грудня 2020 року на 25-му тижні вагітності. Він важив лише 765 грамів.

У п'ять тижнів у нього з'явилася кишкова паличка, після чого у дитини розвинувся сепсис, а за кілька тижнів лікарі повідомили батькам, що у хлопчика виявили Covid-19. Його довелось ізолювати на десять днів, і для матері це здалося вічністю.

Після народження Арчі не міг самостійно дихати. Як розповіла Мюррей, вони з батьком хлопчика Робертом дуже хвилювалися, поки лікарі хвилин 40 боролися за його життя.

Батьки чотири дні не могли доторкнутися до своєї дитини, але, за словами Мюррей, коли їй нарешті дозволили взяти його руку у свою, це стало найдивовижнішим моментом в її житті.

Тепер 21-річна дівчина проводить кожен день з сином у лікарні в місті Бернлі.

Автор фото, Sheree Murray Підпис до фото, Через пандемію батьки не можуть відвідувати Арчі разом

Вона сказала, що новина про позитивний тест сина на Covid-19 її шокував, адже вірус вбиває і здорових людей, а її дитина і без того була ослаблена хворобами.

"Я була налякана до смерті", - каже вона.

За словами жінки, коли їй дозволили взяти Арчі на руки після 10 днів ізоляції, вона відчула, що знову може дихати.

"Я була на сьомому небі від щастя!" - ділиться емоціями мати Арчі.

Автор фото, Sheree Murray Підпис до фото, Арчі народився недоношеним

Зараз Арчі важить 1,36 кг і почувається краще.

Батьки можуть відвідувати його, але через пандемію змушені робити це окремо.

Його повне ім'я - Арчі Террі Марсель Едвард. Террі - на честь покійного дідуся, а Марсель - через значення імені (маленький воїн).

"Я землі не чую під собою від щастя - так сильно я ним пишаюся. Не описати словами, як я хочу скоріше забрати його додому", - каже Мюррей.