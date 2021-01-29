Василь Лановой: легенда радянського кіно, яка раділа анексії Криму. Що він казав про українців

Автор фото, УНІАН

У віці 87 років помер Василь Лановой - легенда радянського та російського кіно з українським корінням. Але на історичній батьківщині його в останні роки більше знали за палкою підтримкою політики Володимира Путіна, радістю щодо російської анексії Криму та фотографіями з "ополченцем Новоросії".

Про смерть актора повідомила дружина Ірина Купченко. Раніше його госпіталізували з ускладненнями від коронавірусу.

Українське коріння

Василь Лановой народився у 1934 році у Москві.

Утім його батьки були українськими селянами з села Стримба на півночі Одещини.

У 1931 році вони втекли від Голодомору в Москву, де жив брат батька, де працювали на хімічному заводі. Саме там 16 січня 1934 року і народилася майбутня зірка.

За даними російської преси, матір говорила з сином українською й так він вивчив мову.

Але знав Україну не лише так.

Автор фото, Кіностудія імені Олександра Довженка Підпис до фото, Василь Лановой у ролі Павки Корчагіна в радянському фільмі за романом Миколи Островського "Як гартувалась сталь" (Кіностудія Довженка, 1956 рік)

У 1941 році, вже після початку Другої світової війни, семирічного Васю і двох його сестер відправили на літо до сільської бабусі. Через стрімкий наступ німців і румунів діти опинилися в окупації. Мати приїхала за ними лише через три роки.

"Все, що залишилося в пам'яті від тих трьох з половиною років, що я провів у окупації, пройшло зі мною через все моє життя. Там багато було: постріли, трупи, голод, рідкісні ласки, які перепадали нам, дітям", - пригадував актор у розмові з газетою "Аргументы и факты".

У 13 років побував на спектаклі "Том Сойєр" і вирішив стати актором.

У 1951 році отримав перший професійний заробіток - премію 500 рублів на конкурсі народних театрів. У 1953-му вступив до театрального училища імені Щукіна, а у 1954-му знявся у фільмі "Атестат зрілості". Однак популярність прийшла через два роки з роллю Павки Корчагіна.

Найвідоміші ролі

Автор фото, Центральна кіностудія дитячих і юнацьких фільмів

Василя Ланового називали одним з найкрасивіших акторів радянського кіно і театру.

Відповідно і грав він в основному романтичних героїв: Павку Корчагіна у екранізації роману "Як гартувалася сталь", капітана Грея у "Пурпурових вітрилах". А також красенів та спокусників Анатоля Курагіна з "Війни і миру" та Вронського з "Анни Кареніної".

Після генерала Вольфа у "Сімнадцяти миттєвостях весни" деякі радянські критики стверджували, що Лановий, Бронєвой і Табаков зіграли німців аж надто гарно - не можна, мовляв, робити ворогів настільки чарівними.

Запам'яталася публіці і невелика, але колоритна роль радянського плейбоя на пляжі у комедії "Смугастий рейс".

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Василь Лановий на кінофестивалі у Ялті, 2009 рік

Та чи не найбільш легендарною стала роль Ланового у культовому для радянського глядача фільмі 1971 року "Офіцери", де він зіграв одного з головних героїв Іван Варавву.

Цей образ радянського офіцера став візитною карткою актора - у ньому він з'являвся на публіці ще багато років.

Василь Лановой також славився як майстер художнього читання віршів і прози.

У 1980 році він отримав Ленінську премію за озвучування російськомовної версії радянсько-американської документальної кіноепопеї "Велика Вітчизняна" Берта Ланкастера (на Заході фільм вийшов під назвою "Невідома війна"), і до останніх років життя працював професором сценічної мови в Щукінському училищі.

Про політику і Україну

Автор фото, Getty Images

Василь Лановой був переконаним прихильником радянських цінностей, підтримував Компартію РФ, очолював опікунську раду акції "Безсмертний полк" - у 2019 році фотографувався на акції з Володимиром Путіним.

Входив у громадські ради при Міноборони Росії та слідчому комітеті РФ.

Особливо негативно актор ставився до розвалу Радянського Союзу та незалежності України, хоча був етнічним українцем.

У 2006 році він відмовився грати в українському фільмі "Богдан Хмельницький", угледівши в сценарії націоналізм.

У лютому 2014 року разом з Йосипом Кобзоном і ще кількома російськими публічними фігурами закликав тодішнього президента України Віктора Януковича "застосувати всю владу і силу, щоб навести порядок в країні".

А в березні того ж року підписав звернення на підтримку політики Володимира Путіна щодо України і Криму, де раніше багато разів виступав на різних кінофестивалях.

Через таку позицію Лановой опинився на сайті "Миротворець".

Автор фото, VK.COM / mk.ru Підпис до фото, Спочатку це фото з людиною, яка носить нашивки "Новоросії" та "георгіївської стрічки", підписували, як відвідини Лановим Донбасу. Але сам актор це заперечив - каже, був лише в анексованому Росією Криму

Згодом у соцмережах з'явилася фото актора з людиною у військовій формі та прапором "Новоросії" - у підписах йшлося, що Лановой нібито побував у непідконтрольних Києву районах Донбасу, де підтримав проросійських бойовиків.

Згодом у коментарі "Московському комсомольцу" сам він це заперечив: "Хто поширює ці неправдиві відомості? Я не був у зоні бойових дій на Донбасі. Фотографія була зроблена під час мого візиту до Криму".

Крім того, Василь Лановий нарікав, що йому не радили їздити на свою малу батьківщину.

"Мені зараз мої земляки з України - Кодима, Котовськ - мої рідні місця дзвонять зі словами: Василь Семенович, що не треба тобі приїжджати до нас. Бо вб'ють, с..., і не вибачаться! Не можуть пробачити, що я підтримав повернення Криму Росії", - розповідав він з українськими вставками газеті "Аргументы и факты" у 2018 році.

"Такі ось часи настали! Ну, що робити ... Війна! Чи ж мені не знати, що це таке!", - журився актор.