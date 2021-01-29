Вакцинація від Covid-19 в Україні почнеться з 15 лютого - Ляшко

Автор фото, Reuters

Щеплення від Covid-19 в Україні може початися в районі 15 лютого, або пізніше. Про це в інтерв'ю BBC News Україна розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, орієнтовно у ці дати до України можуть привезти перші вакцини.

"Можемо сказати, що в районі 15 лютого. Десь так. Можливо і пізніше. Багато процесів на етапі узгодження", - заявив чиновник.

На питання, чи є ймовірність, що в лютому вакцину не привезуть і все відкладеться, він відповів, що завадити можуть лише форс-мажорні обставини.

"Наприклад, не відпустять партію, партія потрапить у ДТП, літак не вилетить через негоду. Якщо ми не отримаємо у лютому вакцину, то лише через такі от речі. Я більш ніж впевнений, що у лютому почнеться компанія з імунопрофілактики проти коронавірусу", - сказав пан Ляшко.

При цьому він не відповів на питання, якою саме вакциною почнуть щеплювати українців від коронавірусу.

"Питання в тому, яка вакцина приїде першою. Та, що може бути виділена в рамках Covax, яка передається Україні безоплатно. Або та, яку Україна законтрактувала за бюджетні кошти".

За його словами, якщо Covax, то, напевно, першою приїде вакцина Pfizer.

29 січня стане відомо, чи дадуть Україні Pfizer. Якщо це буде не Pfizer, то 80%, що це буде Astrazeneca.

В рамках глобальної допомоги Covax Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.

До цього часу Україна уклала попередній контракт лише з однією компанією про закупівлю вакцин від коронавірусу - це китайський виробник Сіновак.

Але виникають питання щодо ефективності цієї вакцини, яка ще проходить третю стадію випробувань. Згідно з дослідженнями, які провели у Бразилії, ефективність Сіноваку становить 50%.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що договору з цією китайською компанією не буде, якщо ефективність вакцини буде менше 70%.

Віктор Ляшко розповів, що Україна веде переговори з кількома міжнародними компаніями - провідними виробниками. І до 1 лютого мають оголосити про ще один контракт на закупівлю вакцин.

Автор фото, ВВС

МОЗ планує за 2021-2022 роки вакцинувати 50% населення України. За прогнозами видання The Economist, українці матимуть широкий доступ до вакцини від COVID лише у 2023 році - The Economist.