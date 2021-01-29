Ректором НАУ обрали "ексрегіонала" і кума Табачника. Останнє слово за Шкарлетом

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Максим Луцький на слуханнях щодо закону про вищу освіту у 2012 році поряд з очільником уряду Азаровим

Ректором Національного авіаційного університету обрали Максима Луцького. За нього проголосували 63,9% учасників виборів, йдеться в повідомленні на сайті університету.

"Для мене це - честь і виклик одночасно. Такий вотум довіри розцінюю як значну відповідальність", - заявив переможець.

Його найближчий суперник - професор Рімвідас Хращевський - отримав 14,5% голосів.

"Голосувати могли всі наукові, науково-педагогічні та педагогічні штатні працівники університету, структурних підрозділів НАУ, а також представники студентства та співробітників, обрані шляхом таємного голосування", - йдеться на сайті НАУ.

Скарг на порушення під час виборів не зафіксували, твердять в НАУ.

Чим відомий Луцький?

44-річний Максим Луцький є кумом колишнього міністра освіти Дмитра Табачника.

На початку 2000-х його призначили проректором в НАУ, а у 2006 році обрали депутатом Верховної Ради від "Батьківщини". Проте він швидко перейшов до лав "Партії регіонів".

У 2007 році Луцький нетривалий час працював заступником міністра освіти і науки Ніколаєнка, а у 2008 році став проректором з міжнародних зв'язків НАУ. У тому ж році був обраний депутатом Верховної Ради від "Партії регіонів".

У 2008 році став проректором НАУ з міжнародних зв'язків, а пізніше - першим проректором.

Коли у вересні 2011 року студентка "Києво-Могилянської академії" Дарина Степаненко вдарила по обличчю міністра освіти Дмитра Табачника букетом квітів, Микола Луцький заступився за кума і вимагав покарати керівництво НаУКМА на чолі з Сергієм Квітом та студентку, повідомляв Zahid.net.

"Якщо студентка дозволяє собі піднімати руку на міністра, то це без якоїсь попередньої підготовки не могло відбутися. Потрібно провести розслідування, студентку потрібно виключити з університету, оскільки це неадекватна поведінка", - заявив Луцький.

У 2011-2012 роках був керівником парламентського комітету освіти і науки.

На парламентських виборах 2012 року програв на 222-у мажоритарному окрузі.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Максим Луцький поряд з депутатами від Партії регіонів Віктором Януковичем-молодшим (загинув 2015 року) та Іриною Бережною на зібранні "Молодих регіонів" у 2012 році

Після протестів на Євромайдані неодноразово проходили акції з вимогою звільнення Луцького.

У серпні 2015 року призначений міністром освіти Квітом в.о. ректора НАУ Рімвідас Хращевський звільнив Луцького з посади першого проректора.

Потім він був деякий час виконувачем обов'язків завідувача кафедри гуманітарних дисциплін у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв.

У 2019 році став кандидатом від партії ОПЗЖ на виборах у 222-у мажоритарному окрузі в столиці, але набрав лише 6%.

Тепер обраного ректора НАУ Максима Луцького має ще затвердити міністр освіти Сергій Шкарлет.

Він теж мав гарні стосунки з тодішнім міністром освіти Дмитром Табачником.

Автор фото, пресслужба МОН Підпис до фото, Сергій Шкарлет мав гарні стосунки з міністром освіти часів Януковича Дмитром Табачником. На фото - його нагородження у кабінеті Табачника.

На місцевих виборах 2010 року Шкарлет обрався до обласної ради від Партії регіонів. Але офіційно тоді значився позапартійним.

В 2010 році він хвалився відданістю Віктору Януковичу.

"Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича… Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів", - заявляв він журналістам.

Зі зміною президента змінились і політичні уподобання Шкарлета.

В 2015 році він вже балотувався до обласної ради від Блоку Петра Порошенка. Тоді він не набрав достатньо голосів.