Чоловік вирвався з пащі крокодила, що схопив його за голову

Підпис до фото, Гребенястих крокодилів можна зустріти переважно в Південно-Східній Азії та на півночі Австралії

В Австралії чоловік зміг врятуватися від крокодила. Йому вдалося руками розкрити пащу тварини, яка вхопила його за голову.

Інцидент стався, коли чоловік купався в озері Лейк-Плесід, що у штаті Квінсленд, коли на нього накинувся гребенястий крокодил довжиною близько 1,5-2 метрів.

Згодом чоловіка доставили до місцевої лікарні з незначними рваними ранами.

Представники влади кажуть, що потерпілому дуже пощастило, що ушкодження не виявилися більш серйозними.

Санітар Пол Свіні розповів, що коли до чоловіка приїхала машина швидкої, то він був напрочуд спокійним.

"Він заявив, що його за голову вкусив крокодил, і розповів, як він звільнився з пащі хижака. Для цього він схопив крокодила за щелепи зсередини і розтиснув йому пащу", - розповів санітар журналістам.

За словами медика, потерпілий після цього достатньо довго плив, аби дістатися берега.

"Під час огляду ми виявили на його голові сліди від зубів", - додав Свіні.

Представник лікарні, де наразі перебуває постраждалий, розповів BBC, що його стан стабільний.

Медики кажуть, що чоловік упродовж останніх восьми років купався в цьому озері тричі на тиждень.

Департамент екології Квінсленда повідомив, що Лейк-Плесід перевірять спеціалісти.

"Нагадуємо всім, що Лейк-Плесід і регіон Кернс відомі як "країна крокодилів", закликаємо завжди бути обережними", - йдеться в заяві відомства.