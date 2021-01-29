Безробітного підозрюють у вбивствах HR-менеджерів

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У Франції затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві консультанта центру зайнятості та HR-менеджера. Також правоохоронці не виключають його причетності до ще двох нападів на HRів, що сталися раніше.

Нападника затримали у четвер - незабаром після вбивства двох жінок в районі міста Валенс.

За два дні до цього іншого HR-менеджера застрелили за 500 кілометрів від того місця.

Ще раніше іще один HR вижив після нападу, який стався в сусідньому місті.

Прокурор міста Валенс каже, що затриманому чоловікові 45 років, мотиви його дій досі не встановлені. Водночас злочин може мати стосунок до одного з попередніх місць роботи нападника.

Відомо, що він є неодруженим безробітним інженером.

У п'ятницю 900 центрів зайнятості по всій країні не працювали - на знак пошани до загиблих.

Що відомо про напади

У четвер, о 8.30 ранку, нападник увірвався до центру зайнятості і застрелив 53-річну жінку, яка працювала там на посаді консультанта. Вона була мамою двох дітей.

"Я не можу точно сказати, чи знав він жертву", - розповів прокурор.

Пізніше з'ясувалося, що підозрюваний колись перебував на обліку цього центру зайнятості.

Коли нападник залишив будівлю установи, тамтешні працівники встигли записати номер його автівки - червоної Honda - і зателефонували в поліцію.

Сам чоловік одразу поїхав до компанії Faun, яка займається вивезенням сміття і де він колись працював. Там він стріляв у 51-річну жінку, яка працювала HR-менеджером. Незабаром вона померла від поранень.

Відомо, що нападник працював в цій компанії два роки, після чого втратив роботу.

Приблизно о 9:15 ранку поліцейські змогли затримати чоловіка.

Незабаром з'явилася версія про можливу причетність підозрюваного до двох інших нападів, які раніше сталися за кілька годин їзди від Валенса.

У вівторок у автівці в муніципалітеті Вольфганцен мертвою знайшли 39-річну жінку.

Після цього нападник напав на чоловіка у місті Ватвіллє - йому вдалося вижити.

Обидві жертви раніше працювали в HR-департаменті однієї й тієї ж компанії і були залучені до проєкту з фірмою, де кілька років тому працював затриманий.