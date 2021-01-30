В Ізраїлі знайшли пурпур часів царя Давида

Автор фото, Israel Antiquities Authority Підпис до фото, Тканина, пофарбована пурпуровим барвником, довго зберігала колір і дуже високо цінувалася

Ізраїльські археологи знайшли в долині Тімна неподалік від Ейлата фрагмент тканини пурпурового кольору, що належить до першого тисячоліття до н.е., точніше, до часів завоювання біблійним царем Давидом Ідумейського царства.

Цей крихітний клаптик тканини періоду залізної доби був пофарбований у так званий королівський пурпур. Так називали дуже стійкий і дорогий барвник, він цінувався на вагу золота та асоціювався з вищою знаттю і священниками.

За словами фахівчині з античних часів, доктора Наами Сукеник, це найбільш ранній відомий зразок такої тканини у всьому Південному Леванте. До цього були відомі лише зразки королівського пурпуру часів Римської імперії, тобто щонайменше на тисячу років раніше.

Автор фото, Public domain Підпис до фото, Своїм кольором тканина зобов'язана трьом видам молюсків

Своїм пурпуровим кольором тканина зобов'язана трьом видам молюсків, що мешкають у Середземному морі. У Тімні, недалеко від Червоного моря, були відомі мідні копальні царя Соломона, і тканину привезли туди за сотні кілометрів, що, судячи з усього, лише додало їй вартості, а її власнику - престижу.

Автор фото, Israel Antiquities Authority Підпис до фото, Цілком можливо, що з такої тканини шили одяг для самого царя Соломона

"Чудовий відтінок, те, що фарба не линяє, і складності з отриманням барвника, який зустрічається в мізерній кількості у раковинах живих молюсків, - все це дуже підвищувало вартість такої фарби, яка часто цінувалась навіть вище за золото, - пояснює доктор Сукеник. - Гадаю, якби ми мали можливість зазирнути у гардероб царя Давида або Соломона, ми напевно знайшли б там одяг кольору королівського пурпуру".

Автор фото, Israel Antiquities Authority Підпис до фото, Тканину знайшли під час розкопок у долині Тімні

Долина Тімна відома насамперед своїми мідними копальнями. Їхні розробки почалися ще у п'ятому тисячолітті до н.е. і тривали до раннього ісламського періоду.

Тімна лежить в глибині Аравійської пустелі та має дуже сухий клімат, що сприяє відмінному збереженню органіки. Так, у печерах Юдеї та в районі фортеці Масада знайшли чимало артефактів римської доби, зокрема вироби зі шкіри та текстилю. Однак настільки стародавня знахідка чимало здивувала вчених.

"Для королівського пурпуру це дуже ранній період і дуже дивне місце, - вважає керівник розкопок, професор Тель-Авівського університету Ерец Бен-Юсеф. - Ми виявили його в глибині пустелі, де такі цінні тканини зазвичай не використовували".

За словами професора, ця знахідка подає у новому світлі життя кочових народів на зорі становлення таких царств як Ідумейське, Моавітське и Аммонітянське.