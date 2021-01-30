Жінка "10 років тримала тіло матері у морозилці"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мертву жінку знайшла прибиральниця

Японська поліція заарештувала жінку, в морозилці якої знайшли тіло її матері.

48-річна Юмі Йошіно 10 років тому знайшла свою матір мертвою і заховала тіло, тому що, як вона пояснила, "не хотіла виселятися" з квартири у Токіо, де вони жили разом.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на неназвані джерела в поліції.

За словами правоохоронців, видимих пошкоджень на тілі не було, воно було зігнуте до розмірів морозильної камери.

Місцева влада поки не може визначити час та причину смерті.

Мертву жінку знайшла прибиральниця, яку викликали у квартиру після того, як Юмі Йошіно виселили за несплату.

Йошіно заарештували в п'ятницю в готелі міста Тіба, що недалеко від Токіо.