Австрієць подарував €2 млн селу, яке врятувало його сім'ю від нацистів
Австрієць заповів 2 млн євро французькій комуні, що під час Другої світової війни врятувала його родину від нацистів.
Шамбон-сюр-Ліньон на південному сході Франції відома тим, що надає притулок всім нужденним. Її мешканці також врятували тисячі євреїв від рук нацистів.
Ерік Швам, який помер минулого місяця у віці 90 років, втік туди зі своєю родиною у 1943 році.
Мер комуни Жан-Мішель Ейро заявив, що Швам залишив "велику суму", але точну цифру не назвав.
Однак його попередник на посаді мера повідомив місцевим ЗМІ, що кілька років тому Швам обговорював свій намір з місцевим муніципалітетом, і йдеться про приблизно 2 мільйони євро.
Помічниця мера з питань культури й комунікацій Деніз Валла пояснила, що кілька тижнів тому нотаріус зв'язався з комуною, щоб обговорити спадщину.
"Ерік Швам був дуже скромною людиною і не хотів, щоб про його вчинок говорили публічно", - сказала Валла.
Місцеві жителі з'ясували, що сім'я Швама була родом із Відня, де його батько працював лікарем.
Швам приїхав до Шамбон-сюр-Ліньон з батьками та бабусею в 1943 році. До 1942 року їх утримували у таборі Рівальт на півдні Франції, аж до його закриття.
Після війни батьки Швама повернулися до Австрії, а Ерік у 1950 році переїхав до Ліона, щоб вивчати фармацевтику.
Там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Дітей у подружжя не було.
Мер Жан-Мішель Ейро сказав AFP, що гроші Швама підуть на фінансування освіти та молодіжних ініціатив.
В Шамбон-сюр-Ліньон мешкає близько 2 500 людей.
Комуна має давню традицію захисту людей, що шукають притулку від переслідувань. Її населяють переважно нащадки протестантів-гугенотів, що втекли від релігійних переслідувань у ХVII столітті.
Під час Другої світової війни місцевий пастор і його дружина закликали захистити єврейських біженців від нацистів і французьких колабораціоністів з уряду Віші.
Місцеві надали притулок і врятували від нацистів близько 2500 євреїв. Комуна також стала центром Руху опору.
Ізраїльський меморіальний центр Голокосту надав Шамбон-сюр-Ліньон статус "Праведників народів світу".