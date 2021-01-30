Австрієць подарував €2 млн селу, яке врятувало його сім'ю від нацистів

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мешканці Шамбон-сюр-Ліньон врятували від смерті тисячі євреїв

Австрієць заповів 2 млн євро французькій комуні, що під час Другої світової війни врятувала його родину від нацистів.

Шамбон-сюр-Ліньон на південному сході Франції відома тим, що надає притулок всім нужденним. Її мешканці також врятували тисячі євреїв від рук нацистів.

Ерік Швам, який помер минулого місяця у віці 90 років, втік туди зі своєю родиною у 1943 році.

Мер комуни Жан-Мішель Ейро заявив, що Швам залишив "велику суму", але точну цифру не назвав.

Однак його попередник на посаді мера повідомив місцевим ЗМІ, що кілька років тому Швам обговорював свій намір з місцевим муніципалітетом, і йдеться про приблизно 2 мільйони євро.

Помічниця мера з питань культури й комунікацій Деніз Валла пояснила, що кілька тижнів тому нотаріус зв'язався з комуною, щоб обговорити спадщину.

"Ерік Швам був дуже скромною людиною і не хотів, щоб про його вчинок говорили публічно", - сказала Валла.

Місцеві жителі з'ясували, що сім'я Швама була родом із Відня, де його батько працював лікарем.

Швам приїхав до Шамбон-сюр-Ліньон з батьками та бабусею в 1943 році. До 1942 року їх утримували у таборі Рівальт на півдні Франції, аж до його закриття.

Автор фото, AFP Підпис до фото, У 2013 році у Шамбон-сюр-Ліньон відкрили пам'ятник учасникам французького Руху опору

Після війни батьки Швама повернулися до Австрії, а Ерік у 1950 році переїхав до Ліона, щоб вивчати фармацевтику.

Там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Дітей у подружжя не було.

Мер Жан-Мішель Ейро сказав AFP, що гроші Швама підуть на фінансування освіти та молодіжних ініціатив.

В Шамбон-сюр-Ліньон мешкає близько 2 500 людей.

Комуна має давню традицію захисту людей, що шукають притулку від переслідувань. Її населяють переважно нащадки протестантів-гугенотів, що втекли від релігійних переслідувань у ХVII столітті.

Під час Другої світової війни місцевий пастор і його дружина закликали захистити єврейських біженців від нацистів і французьких колабораціоністів з уряду Віші.

Місцеві надали притулок і врятували від нацистів близько 2500 євреїв. Комуна також стала центром Руху опору.

Ізраїльський меморіальний центр Голокосту надав Шамбон-сюр-Ліньон статус "Праведників народів світу".