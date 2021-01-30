Китай пригрозив Тайваню війною через прагнення до незалежності

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Китай попередив Тайвань, що будь-яке прагнення до незалежності "означатиме війну".

Це попередження пролунало через кілька днів після того, як військові літаки КНР активізували свої польоти поблизу острова.

Окрім того, таку реакцію Пекіна пов'язують із нещодавньою заявою президента США Джо Байдена про підтримку Тайваню.

Китай вважає Тайвань своєю провінцією, що відкололася, тоді як місцева влада наполягає, що острів є незалежною державою. Хоча офіційно незалежність Тайваню визнають лише кілька країн, тут є власна конституція, збройні сили та обраний уряд.

Аналітики твердять, що Китай все більше непокоїться через те, що влада Тайваню просуває ідею офіційного проголошення незалежності.

На тлі зростання напруженості представник міністерства оборони КНР У Цянь заявив, що посилення військової активності Китаю неподалік Тайваню цілком виправдане ситуацією, що склалася в Тайванській протоці й потрібна для захисту національної безпеки.

"Це декларативна заява на зовнішнє втручання і провокації з боку тайванських сил незалежності. Ми попереджаємо елементи, що обстоюють незалежність Тайваню: хто грає з вогнем, сам ним і обпечеться. А незалежність Тайваню означає війну", - сказав У Цянь.

Тайвань своєю чергою заявив, що Китаю не варто недооцінювати рішучість острова захищати свою незалежність і відстоювати свободу та демократію.

Президент Тайваню Цай Інвень раніше неодноразово заявляла, що острів уже є незалежною державою, тому в формальній декларації незалежності немає сенсу.

Важливі факти про конфлікт Китаю і Тайваню

Після громадянської війни 1949 року в Китаї та на Тайвані були різні уряди. Пекін намагається обмежити діяльність Тайваню на світовій арені. І Китай, і Тайвань прагнуть всіляко обмежити вплив одне одного в Тихоокеанському регіоні.

Останнім часом напруженість між ними зросла, і Пекін не виключає застосування сили для повернення острова під свій контроль.

Хоча офіційно незалежність Тайваню визнають лише кілька держав, він відіграє важливу роль в комерції та торгівлі.

У США, як і в багатьох інших країн, немає офіційних відносин з Тайванем, але в американському законі прописано, що країна має надавати Тайваню засоби для оборони.

Аналіз

Робін Брент, BBC

Китайська влада намагається обходити тему війни. Пекін майже завжди підкреслює, що є країною, яка прагне до миру.

В сучасній історії Китай не здійснював військових кампаній далеко від своїх кордонів.

Але під час правління Сі Цзіньпіна Китай неодноразово заявляв, що готовий застосувати силу, щоб не допустити руху в бік офіційної незалежності Тайваню, який Пекін розглядає як свою колонію, що відкололася.

Загроза війни - це менш тонкий хід, ніж розмови про військове втручання. Це звучить відверто і страшно. Між обома формулюваннями є відмінності. Військове втручання може здійснюватися по-різному, і не обов'язково передбачає відкриту війну між двома сторонами та їхніми союзниками.

Статус Тайваню - це червона лінія для Пекіну. На його погляд, це питання територіальної цілісності країни.

Коли справа стосується Тайваню, справедливо припустити, що Китай налаштований серйозно.