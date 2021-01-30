Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer вже у лютому - Ляшко

Автор фото, Unian

Вже у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech в рамках програми COVAX. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, вакцину американського виробництва одразу розподілять для працівників лікарень, що надають допомогу пацієнтам з Covid-19.

Окрім того, додав Ляшко, протягом першого півріччя цього року, розпочинаючи з лютого, Україна також зможе отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford для наступних етапів кампанії.

"Отриманий результат надихає та дає впевненість у тому, що наші зусилля виявились не марними, що в умовах світової кризи людство здатне мобілізуватися і показати справжню солідарність, без політичних ігор і популізму. Цей крок дає надію на здоров'я кожної людини у будь якому куточку планети", - написав Віктор Ляшко.

Раніше в інтерв'ю BBC він заявляв, що вакцинація в Україні розпочнеться приблизно 15 лютого.

Загалом в рамках глобальної програми допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.

Напередодні Кабмін представив календарний план вакцинації проти коронавірусу в Україні - він матиме кілька етапів.

Спершу - з лютого по квітень - вакцинуватимуть медиків, що працюють з хворими на Covid-19, з квітня по травень - людей віком понад 80 років і лікарів первинної медичної допомоги.

З травня по червень триватиме вакцинація решти медпрацівників. З червня по липень - населення віком 70-79 років.

Автор фото, Кабмін

Далі послідують співробітники системи державної безпеки (липень-серпень); населення віком 65-69 років (серпень-вересень); працівники сфери освіти (вересень-жовтень); населення віком 60-64 роки (жовтень-листопад).

В усіх цих випадках йдеться саме про безкоштовну вакцинацію.

Придбати ж вакцину в аптеках, за прогнозами Віктора Ляшка, українці орієнтовно зможуть не раніше другого півріччя 2021 року.