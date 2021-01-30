Російський мільярдер заявив, що "палац Путіна" належить йому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Володимир Путін і Аркадій Ротенберг

Російський бізнесмен Аркадій Ротенберг заявив, що "палац Путіна", про який у своєму розслідування розповів Олексій Навальний, належить йому. Про це він розповів у інтерв'ю російському телеграм-каналу Mash.

"Місце шикарне"

"Зараз це вже буде не секрет, я є бенефіціаром. Там достатньо складний був об'єкт, було багато кредиторів, мені вдалося стати бенефіціаром. Це знахідка. Місце шикарне", - каже Ротенберг.

Ротенберг є одним із найбагатших людей Росії і, як вважається, входить до кола найбільш наближених до Володимира Путіна осіб. У ЗМІ його нерідко називають "гаманцем" російського президента.

В інтерв'ю він запевнив, що купив палац у Геленджику кілька років тому, не уточнюючи, коли саме це сталося.

За його словами, ця будівля - майбутній апарт-готель, який відкриється для гостей через два-три роки.

"Мені дуже подобається цей бізнес, готельний бізнес. В принципі я цим вже протягом декількох років займаюся. У мене є деякі обʼєкти в Криму, є обʼєкти на Далекому Сході, є в нашому житті цілі в Алтаї. Я поглядаю в цьому напрямку", - сказав Ротенберг в інтервʼю.

На запитання про те, чому про свою причетність до цього об'єкту він розповів лише зараз, бізнесмен відповів, що планував зробити це після завершення будівництва.

"Це суто людський фактор. Скандал навколо цього, всілякі інсинуації. На мені й так достатньо всього, санкції…", - сказав Ротенберг.

Раніше у Кремлі фільм Навального називали "нісенітницею та компіляцією". Володимир Путін заявляв, що жоден з об'єктів, які фігурують у розслідуванні, не належить і не належав йому або його родині.

"Палац Путіна"

Розслідування про "палац Путіна" опублікували у вівторок, 19 січня. Станом на зараз відео зібрало вже понад 100 мільйонів переглядів.

У двогодинному фільмі розповідається про розкішний палац на чорноморському узбережжі, який, як стверджує Навальний, належить президенту Володимиру Путіну і фінансується людьми з його оточення. Навальний називає палац найбільшим приватним житловим будинком в Росії.

За даними Фонду боротьби з корупцією, цей палац "оберігають сотні, навіть тисячі людей - від невідомих охоронців, садівників і будівельників до найбагатших і знаменитих людей в Росії". Працівникам там заборонено приносити з собою мобільні телефони з камерою, а машини оглядають на кількох КПП, йдеться в розслідуванні Навального.

Площа самого палацового комплексу складає 68 га, палацу - 17 691 квадратний метр. Сім тисяч гектарів землі навколо палацу перебуває під управлінням ФСБ і є закритою територією.

Крім самого палацу, на закритій території є критий льодовий палац, церква, оранжерея на 2,5 тисячі квадратних метрів, 80-метровий міст та амфітеатр. Оскільки палац розташований на крутому березі, для виходу до моря викопали спеціальний тунель, який завершується дегустаційною кімнатою з видом на море, йдеться в розслідуванні.

Автор фото, YouTube/Alexei Navalny

ФСБ забороняє рибалити біля мису, на якому стоїть палац, а над територією заборонені польоти літаків, випливає з розслідування. У ФСБ заявили, що безпольотну зону в районі мису Ідокопас встановили за наказом міністерства транспорту від 24 липня минулого року заради прикордонної безпеки.

У відповіді ФСБ для видання РБК йдеться, що причиною встановлення безпольотної зони в районі мису Ідокопас стала зростаюча "розвідувальна активність ряду суміжних держав, зокрема, тих, які входять до блоку НАТО".

У розслідуванні демонструють план палацу і фотографії оздоблення, за допомогою 3D-моделювання показані кімнати. Фотографії палацу, як стверджує Навальний, зроблені робітниками, які проводили там ремонт. У палаці є кілька саун і хамамів, басейн, перукарня, казино, м'ясо-рибний цех, овочевий цех, цех випічки, "склад бруду" і аквадискотека. Також в палаці є зимовий сад, читальня і музична вітальня. Площа однієї тільки спальні в палаці, згідно з наведеним планом, становить 260 квадратних метрів.

Також в розслідуванні розповідається про розташовані поруч з палацом кілька виноробних господарств і будівництво нового винного заводу, який належить, як стверджується в розслідуванні ФБК, фірмі "Аксіс Інвестиції" Миколи Єгорова - однокурсника Володимира Путіна.

Ключовим власником палацу виступає фірма "Акцепт", яка належить двоюрідному племіннику Путіна Михайлу Шеломову, з'ясували в фонді.

Автори розслідування наводять схему фінансування палацу, в якій згадуються старі соратники Путіна - очільник "Транснефть" Микола Токарєв, керівник "Роснефть" Ігор Сєчін, підприємці Юрій Ковальчук та Геннадій Тимченко. У схемі також фігурує Світлана Крівоногіх, яку видання "Проект" називало близькою подругою Путіна, і гімнастка Аліна Кабаєва, про зв'язки Путіна з якої теж писали ЗМІ.

Сам Путін сказав, що знає деяких людей, які згадуються в матеріалі: "Люди, які там згадуються. Я когось знаю, хтось є моїм приятелем, колишнім колегою. Якісь далекі родичі, якісь знайомі. Є люди, яких я взагалі не знаю". Він додав, що не дивився фільм цілком, але дивився уривки відео, які йому надали помічники.