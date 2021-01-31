Заборонену документалку про королівську сім'ю вилучили з інтернету

Автор фото, Hulton Archive/Getty Підпис до фото, Королева Єлизавета ІІ, герцог Единбурзький з принцесою Анною і принцом Чарльзом - кадр із документального фільму 1969 року

Документальний фільм про королівську родину, який понад 50 років тому зняли з ефіру, з'явився у YouTube, але незабаром був видалений.

Стрічку режисера Річарда Коустона (BBC Film) "Королівська сім'я" вперше показали у 1969 році. Документалка присвячена одному року з життя британських монархів.

У січні фільм з'явився в інтернеті, але у четвер минулого тижня був вилучений "через порушення авторських прав".

Сплеск інтересу до документальної стрічки спричинив епізод в останньому сезоні серіалу "Корона", в якому йдеться про його зйомку.

105-хвилинну документалку опублікував у YouTube користувач на ім'я Philip Strangeways. Стрічка набрала 10 тис. переглядів, а потім її видалили.

BBC не коментує видалення відео, але й не заперечує того, що поскаржилася на порушення авторських прав.

Що було у фільмі?

Коли "Кололівську сім'ю" вперше показали в ефірі, її подивилися 350 мільйонів глядачів. Указом королеви фільм прибрали з ефіру, і до останнього часу він залишався в архівах BBC.

Документальна картина розповідала про приватне життя монаршої родини. Один із епізодів зображує королеву Єлизавету II та герцога Единбурзького з дітьми на барбекю у шотландській резиденції в Балморалі.

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Інтерес до документалки знов спалахнув після виходу останнього сезону "Корони" з Олівією Колман у ролі Єлизавети ІІ

Інші сцени фільму показують, як принц Чарльз катається на водних лижах, а маленький принц Едвард просить у мами морозиво.

Королівська родина також вітає британську олімпійську команду та обідає з тодішнім президентом США Річардом Ніксоном, а потім вирушає у тур Південною Америкою.

В останньому сезоні серіалу "Корона" показано, що королівська родина була незадоволена документальним фільмом. Він вийшов надто відвертим і втручається у приватне життя монархів.

Як повідомляє газета Times, "королева шкодує, що дала BBC доступ до матеріалів зі зйомок фільму 1969 року, і попросила більше ніколи їх не транслювати".