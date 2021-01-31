Протести прихильників Навального в Росії: людей масово затримують

За кілька хвилин до запланованого старту акції прибічників опозиціонера Олексія Навального в Москві почалися масові затримання, повідомляє кореспондент BBC Петро Козлов.

Як повідомляє кореспондент, затримують переважно молодих людей.

"Затримують жорстко. Я особисто бачив як двом хлопцям, які не чинили опору, дуже міцно дісталося. Тут зараз дуже багато преси. Але і журналістів затримують. Бачив, як двох репортерів схопили і відвели в автозак", - розповів він.

За даними російського правозахисного проєкту "ОВС-Інфо", станом на 11:39 за Москвою, у зв'язку з акціями по всій Росії затримали 465 людей.

"Людей затримували навіть у дворі Храму живоначальної трійці на Сухаревській площі. Охороні довелося закрити ворота, на території храму залишилося людей 20, які продовжують спостерігати за затриманнями через огорожу", - повідомляє з Москви коресплндент Ілля Барабанов.

Акції проходять і в багатьох інших містах Росії.

Телеграм-канал "Куштан Online" опублікував відео, на якому поліцейські в Уфі грубо затримують літню жінку.

У Красноярську, тим часом, силовики взяли протестувальників у кільце.

Автор фото, ZNAK.COM

Напередодні мітингу по всій країні пройшли обшуки, затримання та арешти співробітників штабів Навального та інших активістів.

У центрі Москви "до особливого розпорядження поліції" ввели обмеження на пересування пішоходів, закриті сім станцій метро, багато магазинів, заборонено паркування автомашин.

Минулими вихідними після акцій на підтримку Олексія Навального затримали тисячі людей. Силовики завели десятки кримінальних справ - причому не тільки про насильство проти поліцейських. У Москві, де розслідують справи про порушення санітарних заходів і про залучення підлітків в несанкціоновані акції, правоохоронні органи провели масові обшуки і затримання активістів.

17 січня опозиціонер Олексій Навальний повернувся до Росії після тривалого лікування у Німеччині. Його арештували одразу в аеропорту.

Наступного дня його команда опублікувала фільм-розслідування про "палац Путіна". Він швидко набрав понад 60 млн переглядів на YouTube.