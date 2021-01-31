Українці здобули бронзу в естафеті чемпіонату Європи з біатлону

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Українські біатлоністи фінішували третіми у змішаній естафеті Чемпіонату Європи з біатлону в польському місті Душники-Здруй.

Першими фінішували спортсмени з Норвегії, другими - з Німеччини.

До складу української команди увійшли Ірина Петренко, Віта Семеренко, Богдан Цимбал і Артем Прима.

Бронзова медаль стала третьою для України на чемпіонаті Європи. Перед тим "золото" у гонці переслідування здобув Артем Прима, а Анастасія Меркушина виграла "срібло" в індивідуальній гонці.

Ці перегони стали останніми на чемпіонаті. На них були заявлені 22 команди, в тому числі й з України.

Минулого року українці здобули на чемпіонаті Європи чотири медалі: "золото", "срібло" і дві "бронзи".