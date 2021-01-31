Шведську медсестру ізолюють на острові. Вона буде дивитися фільми

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ліза Енрот проведе тиждень на острові Хамнескар, переглядаючи фільми

Шведська медсестра Ліза Енрот виграла конкурс на перегляд фільмів Ґетеборзького фестивалю. Вона проведе тиждень на безлюдному острові і подивиться 60 фільмів програми фестивалю.

Заявки на участь подали 12 тисяч кіноманів з усього світу.

Енрот, яка працювала у палатах з хворими на ковід, каже, що зможе насолодитися "тижнем в абсолютно іншій реальності".

Фестиваль згорнули через пандемію. Фільми транслюватимуть в інтернеті, а у кінотеатрах показів не буде. Організатори зазначили, що шукали справжнього шанувальника кіно, який відповідав би вимогам завдання емоційно та психологічно.

Пані Енрот, яка сказала, що пандемія "вичерпала всі її сили", проведе тиждень у маяку Патер Ностер на острові Хамнескар. Вона не матиме телефону, комп'ютера, книг та будь-яких інших розваг.

"Вітер, море і можливість протягом тижня зануритися в геть іншу реальність виглядає дуже привабливо", - сказала медсестра.

Вона мешкає у містечку Сковде на схід від Ґетеборга і є членом місцевого кіноклубу. У суботу вранці пані Енрот доправили на човні до острова, який лежить поблизу Марстранда. Вона планує вести відеощоденник.

Генеральний директор фестивалю Мір'я Вестер заявила, що унікальну можливість мали отримати герої, які працюють у галузі охорони здоров'я під час пандемії.