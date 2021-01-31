Загинула номінантка на Grammy, 34-річна британська поп-співачка Sophie

Автор фото, Sophie / MSMSMSM Підпис до фото, Дебютний альбом Sophie 2018 року здобув номінацію на Grammy

Співачка, продюсерка, діджейка і транс-активістка Sophie, яка значною мірою вплинула на образ електронної та поп-музики в останнє десятиліття, трагічно загинула в Афінах у віці 34 років.

Софі народилася у Глазго, її альбом було номіновано на премію Grammy, вона співпрацювала з такими виконавцями, як Мадонна і Charli XCX.

"Софі була піонером нового звуку, однією з найвпливовіших музиканток останнього десятиліття", - йдеться в заяві її лейбла Transgressive.

У заяві її представників йдеться, що співачка померла в своєму будинку в Афінах близько четвертої години ранку у суботу в результаті нещасного випадку. Вона спробувала піднятися нагору будинку, щоб насолодитися видом повного Місяця, і оступилася.

SOPHIE, або Софі Ксеон, народилася хлопчиком в 1986 році в Глазго. Її дебютний сингл "Nothing More to Say" вийшов у 2013 році.

Софі вдалося створити характерне, впізнаване звучання, поєднавши елементи поп-музики з трансом і іншими танцювальними жанрами і звуками вейв-форм.

Популярність прийшла до Софі з виходом альбому співачки Charli XCX, для якого Ксеон спродюсувала кілька треків. У тому ж році вона попрацювала над синглом Мадонни Bitch, I'm Madonna і зробила ще кілька пісень з Charli XCX.

Дебютний альбом Софі Oil of Every Pearl's Un-Insides вийшов у 2018 році. Він порушував теми ідентичності, відкриття себе заново і нонконформізму і був схвально прийнятий критиками. Альбом номінували на престижну премію Grammy у категорії "Найкращий танцювальний / електронний альбом року".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Софі створила унікальний і яскравий сценічний образ

"Це вихід за рамки поп-музики у сферу переслідування трансцендентального. Софі робить абстрактну і складну електронну музику, яка влучає у саме серце - це рідкісне досягнення", - писав журнал NME, який поставив альбому чотири бали з п'яти.

Як трансгендер Софі користувалася своєю популярністю у боротьбі за права спільноти.

"Щоб заслужити цю нагороду, мені потрібно було не тільки змінити звучання сучасної музики, а й частково зруйнувати глибоко вкорінені порочні патріархальні ідеї", - заявила Софі, приймаючи нагороду Асоціації незалежних музикантів у 2018 році.

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