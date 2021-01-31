Від Трампа пішли всі адвокати, які мали захищати його від імпічменту в Сенаті

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дональд Трамп - єдиний президент США, щодо якого процес імпічменту запускали двічі

Колишній президент США Дональд Трамп розлучився зі своїми адвокатами, Бутчем Бауерсом і Деборою Барбері, які повинні були представляти його інтереси на слуханнях у Сенаті у справі про імпічмент.

Як повідомляє американська преса, це було спільне рішення, в основі якого - розбіжності у тактиці захисту.

Як пише Associated Press із посиланням на неназвану людину з адвокатських кіл, Трамп хотів будувати свій захист на аргументах про фальсифікації, які, як він бездоказово стверджує, мали місце в ході минулих президентських виборів, однак адвокати не погодилися на його пропозицію.

Два колишніх федеральних прокурора з Південної Кароліни, Грег Харріс і Джонні Гассер, також залишили адвокатську команду Трампа, як і Джош Говард, адвокат з Північної Кароліни.

Зібрав цю адвокатську команду для захисту Трампа Бутч Бауерс, який свого часу працював у міністерстві юстиції за часи перебування при владі президента Джорджа Буша-молодшого.

Поки що неясно, хто ж представлятиме інтереси Трампа на слуханнях по другому імпічменту.

"Ми дуже багато зробили, але поки не досягли остаточного рішення щодо наших уповноважених представників, але дуже скоро це зробимо", - написав у Twitter радник Трампа Джейсон Міллер у відповідь на повідомлення про відхід адвокатської групи.

Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту, що вилилося 6 січня 2021 року в захоплення Капітолію і загибель п'яти осіб. Палата представників винесла йому імпічмент незадовго до кінця його президентства; це своєрідний аналог обвинувального висновку в кримінальному процесі, а Сенат розгляне це звинувачення як суд.

Слухання в Сенаті почнуться 8 лютого. Той факт, що Трамп залишив посаду президента, цьому не перешкоджає (в американській історії був один прецедент імпічменту посадової особи, яка вже залишила свій пост). У разі засудження Сенат зможе позбавити екс-президента пенсії та інших пільг, а також окремим рішенням заборонити йому обиратися знову.

Однак для засудження необхідно дві третини голосів сенаторів. Поки малоймовірно, що в палаті набереться 67 сенаторів, які проголосують за це рішення. У демократів лише 50 голосів.

Трамп - перший в історії президент, на адресу якого процес імпічменту запускали двічі.

У 2019 році Палата представників винесла йому імпічмент, звинувативши президента у хабарництві і спробі змусити президента України почати розслідування щодо Джо Байдена (який в результаті і переміг Трампа на виборах у 2020 році), проте республіканська більшість у Сенаті виправдала свого однопартійця.

Минулого тижня 45 з 50 сенаторів-республіканців також проголосували за те, щоб припинити ці слухання ще до їхнього початку. Вони вважають, що колишніх президентів не можна піддавати процесу імпічменту після відходу з посади.

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