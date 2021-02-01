"Чому ми досі не в НАТО?" Що Зеленський розповів в інтерв'ю HBO

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Володимир Зеленський хотів би, аби новий президента США Джо Байден посприяв у вступі України в НАТО. Про це він сказав в інтерв'ю HBO, текст якого опублікував Офіс президента.

Він також розповів про те, як реагував на прохання Трампа, та як, на його думку, варто було захищати Крим 2014 року. А також про те, чи є для України загрозою Китай.

Що хоче Зеленський почути від Байдена?

Президент України в інтерв'ю сказав, що хотів би почути від Байдена, що Україна стане членом НАТО саме за його правління.

"Для мене перше питання звучало б так: "Містере президенте, чому ми досі не в НАТО?" - уявив Зеленський свою першу розмову з президентом Байденом, у відповідь на питання журналіста, якої допомоги Україна потребує від США.

"Я вірю, що відповідь може звучати так: "Пане президенте, ми відчуваємо Україну як стратегічного партнера. Ми розуміємо, що Україна реально має сьогодні потужну армію в Європі й захищає на сході країни не тільки українських громадян, а й європейських. Тому за мою каденцію Україна повинна бути в НАТО".

Зеленський зазначив, що відповідь Байдена може бути й іншою, але бажано, щоб з Україною говорили чесно.

"Якби Україна була в НАТО, то не було б ескалації на сході України", - зазначив президент.

"Трохи" злий на Трампа

У розмові неодноразово виникала тема розмови Дональда Трамп із Зеленським у липні 2019 року, в якій тодішній президент США згадав про розслідування в Україні щодо сина Джо Байдена Хантера Байдена.

Трампа тоді звинуватили у тому, що він тиснув на президента України, аби знайти компромат на свого майбутнього суперника на виборах, - в обмін на економічну та військову допомогу Україні, яку президент США заморозив.

Врешті-решт Палата представників Конгресу проголосувала за імпічмент Трампа, а Сенат його виправдав.

"Ви злий на Трампа. Можливо, трохи, га?" - запитав журналіст.

"Трохи", - відповів Зеленський і розсміявся.

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"Трамп не тиснув на мене, і я ніколи такого не скажу. Тому що йдеться про президента. Я не просто громадянин.", - зазначив президент України.

Крим. Альтернативна історія від Зеленського

У розмові Зеленський згадав, що хоче повернути на міжнародний порядок денний питання Криму.

"Коли я приїхав на першу зустріч Нормандського формату, я не розумів, чому ми не говоримо про Крим. Всі партнери сказали, що Крим не є аджендою. І це була домовленість ще з колишнім президентом (Порошенком. - Ред.)", - зазначив Зеленський.

Він також заявив, що якби був президентом у 2014 році, втрати Криму б не сталося.

"Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди "зелених чоловічків" не пустили. А якби не пустили туди "зелених чоловічків", то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України", - зазначив він.є

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зеленський каже, що якби був президентом у 2014 році, "зелених чоловічків" не пустили би до Криму

Китай - не загроза, але "Мотор-Січ" не отримає

Коментуючи протистояння США та Китаю, Зеленський зазначив, що Україна загрози від Китаю не відчуває.

"Ми знаємо, що в Україні представлені США, представлений бізнес, але в нас представлений і китайський бізнес. Я вірю, що попри національність, якщо люди, бізнес, певна країна поважає вас, поважає ваш народ та ваші кордони, вони можуть бути присутніми у вашій країні", - сказав президент.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Технології "Мотор-Січі" дуже цікавлять китайські компанії

Водночас він зазначив, що не дозволить приватизацію українського підприємства з виробництва двигунів "Мотор-Січ" ані китайською, ані будь-якою іншою іноземною компанією.

"Питання не в Китаї. Питання в тому, що ми не маємо права продавати контрольний пакет управління стратегічними оборонними підприємствами України будь-якій країні. Ніколи, принаймні при мені - я ж не на все життя, я ж не генеральний секретар. За моїх часів точно цього не буде", - пообіцяв Зеленський.

У січні 2021 року Україна слідом за США запровадила санкції проти громадянина Китаю Ван Цзіна та низки китайських компаній, які намагаються отримати контроль над підприємством разом з компанією DCH Олександра Ярославського. Раніше вони подали позов до України на 3,5 млрд доларів у міжнародному арбітражі.