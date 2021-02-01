Зараз і 30 років тому. Як зникають льодовики в Ісландії

Льодовик Скафтафедльсйокутль - це відріг Ватнайокутль, найбільшого льодовика Європи.

У 1989 році фотограф Колін Бакстер відвідав льодовик під час сімейного відпочинку і сфотографував цю місцевість.

Син Коліна, доктор Кіран Бакстер, повернувся до льодовика 30 років потому.

Iceland's Skaftafellsjokull glacier A modern web browser and internet connection are required to view the image slider Drag the button to see how the glacier has changed over time 2020 1989 Images: Colin & Kieran Baxter/University of Dundee

Льодовик різко відступив: за оцінками вчених, в результаті зміни клімату він зменшився приблизно на 400 квадратних кілометрів, що приблизно дорівнює половині площі Києва.

"Я виріс, відвідуючи ці дивовижні місця, і успадкував розуміння тихої сили цих пейзажів", - сказав доктор Кіран Бакстер, викладач Університету Данді.

"Особисто для мене жахливо бачити, як вони так різко змінюються за останні кілька десятиліть. На перший погляд, масштаби кліматичної кризи часто залишаються значною мірою непомітними, але тут ми можемо ясно бачити серйозний характер ситуації, яка зачіпає всю земну кулю", - зауважив доктор Бакстер.

Автор фото, Alice Watterson Підпис до фото, Колін та Кіран Бакстери дивляться на знімки, які показують, наскільки змінилися льодовики за 30 років

У всьому світі льодовики вважаються одними з найбільш наочних індикаторів потепління клімату в світі.

За даними американських вчених, з 1980 року льодовики в середньому втратили приблизно 24 метровий шар льоду.

Виміряти фактичне скорочення льодовиків в глобальному масштабі складно, оскільки на швидкість танення впливає низка факторів, таких як висота, опади, вплив вітру та сонячне світло.

Вік льодовиків також сильно розрізняється. Деяким лише кілька століть, тоді як інші існують сотні тисяч років.

Тривале існування льодовиків дає цінну інформацію про клімат в минулому і про те, як поточна ситуація співвідноситься з минулими подіями.

Автор фото, National Land Survey of Iceland/Kieran Baxter Підпис до фото, Зображення льодовика Брейдамеркурйокулл, зроблені у 1989 р. (вгорі) і в 2019 р. (внизу), показують, скільки льоду було втрачено за цей період

Вчені просвердлюють лід льодовиків і витягують "серцевину". Ця серцевина забезпечує нас інформацією про клімат в минулому.

Аналізуючи компоненти льоду, такі як бульбашки повітря всередині льоду, дослідники можуть отримати враження про атмосферу у минулому, кількість CO2 в повітрі, коливання температури, рослинність.

Це дозволяє вченим скласти картину клімату в минулому, того, як він змінився і чого ми можемо очікувати в майбутньому.