IKEA відкрила перший магазин в Україні. Обіцяють ще

Автор фото, kyivcity.gov.ua

Шведська компанія IKEA, яка спеціалізується на продажу меблів, відкрила перший в Україні офіційний магазин - у Києві.

IKEA 15 років намагалася зайти на українських ринок. У 2020 році їй вдалося запустити онлайн-продажі, а у 2021 - відкрити перший фізичний магазин.

Автор фото, kyivcity.gov.ua Підпис до фото, Мер Києва Віталій Кличко разом з керівником ІКЕА-Україна Флоріаном Мєллє і послом Швеції в Україні Тобіасом Тибергом перерізають стрічку

Магазин відкрився у понеділок, 1 лютого, на другому поверсі в ТРЦ Blockbuster Mall, вул. Степана Бандери, 36.

Там представлені 5 тисяч найменувань продукції, більшість - це меблі. Товари можна придбати у магазині або онлайн, а тоді забирати в одному з чотирьох пунктів видачі або чекати доставку додому.

Автор фото, kyivcity.gov.ua

Пунктів видачі у Києві чотири: у торговому центрі Metro С&C, ТРЦ Rive Gauche, Lavina Mall і Blockbuster Mall.

У компанії обіцяють ще магазини в Україні.

В останні роки в Україні була популярною купівля товарів компанії з Європи через різноманітних посередників із націнкою.

Автор фото, kyivcity.gov.ua

Довгий шлях IKEA до України

Спочатку компанія хотіла відкрити магазин в Україні у 2005 році, потім - у 2007 та 2008 роках. У 2020 році IKEA офіційно зайшла на український ринок онлайн.

Автор фото, kyivcity.gov.ua

Компанія давно вела переговори в Україні, але їй довго так і не давали можливості розпочати тут бізнес. Виникали проблеми з виділенням земельної ділянки, були спроби представників київської влади "стати локальними партнерами IKEA в Україні".

Автор фото, kyivcity.gov.ua

ЗМІ писали про те, що від компанії начебто вимагали хабарі та "відкати", а це для шведського гіганта, який звик працювати за правилами, неприпустимі речі.

У 2014 році почалась війна на Донбасі, й це був не найкращий час для виходу на ринок через економічну кризу та ситуацію з безпекою.

Автор фото, kyivcity.gov.ua

Як вказують співрозмовники ВВС News Україна у компанії, початку виходу на український ринок також могло сприяти перепідпорядкування з 2017 року українського напрямку з московського офісу на східноєвропейський.