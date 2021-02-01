СБУ каже, що викрила мережу популярних Telegram-каналів. Їх "курували спецслужби РФ"

Автор фото, СБУ

Служба безпеки України заявила, що викрила мережу, яка займалася "розвідувально-підривною діяльністю на замовлення російських спецслужб".

За повідомленням пресслужби відомства, російські спецслужби курували мережу українських громадян, активістів "русской весны", з Харкова і Одеси, які зараз перебувають на території Придністров'я.

Росія ці заяви поки що не прокоментувала.

Що кажуть в СБУ

Українці, за словами СБУ, створили і адміністрували низку політичних всеукраїнських і регіональних Telegram-каналів. Йдеться про ТГ-канали "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Автор фото, СБУ

Як заявила СБУ, головним менеджером агентурної мережі є одесит, один із організаторів масових безладів під час одеського Антимайдану. Його розшукують правоохоронці за кількома статтями ККУ.

Він буцімто особисто адмініструє 12 Telegram-каналів, спілкується з замовниками матеріалів, звітує "російським кураторам" про виконану роботу та "погоджує можливість розміщення замовних матеріалів".

За інформацією СБУ, вартість розміщення публікацій становить від кількох сотень у регіональних і до 25-30 тисяч гривень на всеукраїнських каналах.

Українські спецслужби вже ідентифікували 50 замовників, які перерахували гроші за публікацію матеріалів. Зараз перевіряють їх причетність до протиправної діяльності на шкоду держави.

Telegram-канали поширювали матеріали, щоб "створювати паніку, загострювати і дестабілізувати ситуацію", йдеться у висновках лінгвістично-психологічної експертизи.

Автор фото, СБУ

Виконавці мали на меті дискредитувати органи державної влади, впливати на державну політику, штучно створювати соціальну напругу та протестні настрої серед громадян, додають в СБУ.

Встановлено, що оплату за матеріали проводили через спільників, які відкрили рахунки в українських банках. Потім виконавці міняли гроші й переводили їх у невизнану ПМР, Молдову чи Росію.

Також співробітники СБУ затримали у Києві українку, одну з ключових фігуранток справи. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі повідомили про підозру за статтею "державна зрада".

Автор фото, СБУ

Також заочну підозру за держзраду оголошено керівнику мережі, який переховується від слідства за кордоном.

Операцією керувала Харківська обласна прокуратура.

Як реагують канали

Канали, про які йдеться в повідомленні СБУ, у Telegram не заблоковані й продовжують працювати.

Аудиторія всеукраїнских каналів - понад 100 тисяч підписників.

Деякі з них вже дали свою відповідь на заяву СБУ. Зокрема, один з них іронічно написав, що "є агентами одразу декількох розвідок: Китаю, Венесуели, КНДР, Нікарагуа, Ірану".

Інший загальноукраїнський канал назвав інформацію СБУ фейком та "інформаційною кампанією проти каналів".