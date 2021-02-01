Тайлер Андерсон - про Geek Journal, 1+1 і Моргенштерна

Geek Journal - це український YouTube-канал про кіно, телебачення і комікси.

Днями він опинився у центрі скандалу через те, що медіахолдинг "1+1" звинуватив його у порушенні авторських прав.

Канал отримав кілька страйків, через що опинився під загрозою повного блокування.

Це обурило українську інтернет-спільнту, яка активно мобілізувалася на захист каналу.

У понеділок спливає термін, протягом якого канал мав би виконати умови холдингу, аби владнати ситуацію.

Чи збирається він їх виконувати - ми запитали в автора і ведучого Geek Journal Тайлера Андерсона.