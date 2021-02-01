Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"

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Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". Політик назвав це фарсом.

Про це він розповів після засідання фракції у понеділок. За словами пана Дубінського, у його тепер вже колишній фракції перетнули всі "червоні лінії".

"Боягузтво і підлість. В одному флаконі", - прокоментував пан Дубінський рішення своїх колег.

Він заявив, що йому навіть не дали виголосити промову, а також не показали результатів голосування.

При цьому він закликав своїх прихильників не виходити з фракції на знак протесту, а залишитися в ній і "до останнього намагатися захистити президента від шляху в прірву, куди веде його нечистоплотне оточення".

"Слуга народу" не могла ухвалити рішення про виключення Олександра Дубінського з фракції впродовж кількох тижнів після того, як Держдепартамент США запровадив санкції проти депутата.

Президент Володимир Зеленський звертався до Олександра Дубінського із закликом залишити фракцію самостійно, але той відмовився і оголосив про "альтернативний підрахунок голосів" за своє випровадження зі "Слуг народу".

"Точка кипіння"

Голова фракції Давид Арахамія висловив впевненість, що фракція житиме далі і після вигнання Дубінського.

За виключення Дубінського з фракції проголосували 198 депутатів, розповів політик.

"Чому я проголосував за? Він не відреагував на заклик президента, що треба вийти хоча б тимчасово, щоб не кидати тінь на фракцію…Зараз дійшла точка кипіння", - сказав пан Арахамія.

Також політик заявив, що мав захищати колег, бо пан Дубінський "відомий своїми атаками на колег по фракції і по Кабміну".

Санкції і наслідки

11 січня стало відомо, що США запровадили санкції проти шести громадян України, серед яких і Олександр Дубінський.

Санкції ввели проти цих осіб, оскільки Держдеп вважав, що вони пов'язані із Андрієм Деркачем, якого у США називають "російським агентом, який підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами".

"Колишні українські держслужбовці Костянтин Кулик, Олександр Онищенко, Андрій Теліженко і нинішній народний депутат України Олександр Дубінський публічно виступали разом з Деркачем або приєднувалися до нього для скоординованого поширення і просування облудних або необґрунтованих закидів стосовно кандидата на політичну посаду в США", - додали там.

Через кілька днів після цього мережа YouTube заблокувала сторінку Дубінського, де він публікував свої звернення.

Сам політик неодноразово заявляв, що не впливав на американські вибори і що проти нього ведеться інформаційна кампанія з метою дискредитації. Він також наголошує, що уся його діяльність спрямована на виявлення корупції в Україні.

Автор фото, Ukrinform

Кого ще виключали із фракції?

Раніше "Слуги народу" вже виключали кількох депутатів зі складу фракції.

У листопаді 2019 року виключили депутатів Антона Полякова та Анну Скороход "за порушення домовленостей щодо спільної позиції з тих питань, за якими фракція виробила спільну позицію".

Скороход звинуватила партію "Слуга народу" у політичному переслідуванні після того, як вона проголосувала проти закону про ринок землі та реформи "Нафтогазу".

Антон Поляков твердив, що його виключили із фракції через критику партії у соціальних мережах.

На початку вересня у фракції зібрали підписи за виключення із фракції колеги Гео Лероса. Сам депутат заявляв, що збирати підписи очільнику фракції Давиду Арахамії нібито наказав президент Володимир Зеленський після виступу Лероса у парламенті 1 вересня.

Тоді Лерос звинуватив президента в порушенні передвиборчих обіцянок.

Цьому передувала публікація Гео Леросом кількох відео у Facebook, на яких брат глави Офісу президент Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

У вересні 2020 року депутат Юрченко сам написав заяву про вихід із фракції, проти причиною стало затримання на хабарі його помічника. Помічника Івана Фіщенка арештували, а згодом Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала повідомлення про підозру і самому Олександрові Юрченку, оскільки є підозра, що він діяв у змові із Фіщенком.