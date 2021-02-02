Помер Сергій Проскурня - режисер, який відкривав театральну Україну світу
На 63-му році життя помер український театральний режисер та продюсер Сергій Проскурня.
Про це повідомив, зокрема, колишній міністр культури Євген Нищук у Facebook.
"Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ. Я його називав наш Драматург, - написав Нищук. - Величезна втрата для мене, для усіх нас, пишу про тебе у минулому часі і не вірю. Розривається серце від болю".
"Сергій Проскурня пішов у інші світи. Ніжне серце, турботливе, живе, вигадливе, творче, закохане, - написала також письменниця Лариса Денисенко. - Люблю тебе, Маестро, поговори там зі Стусом, з усіма важливими для тебе людьми, прощавай, друже".
Лідер гурту "Океан Ельзи" та політик Святослав Вакарчук у соцмережах зазначив, що Проскурня був одним з тих, хто "творив автентичну і разом з тим сучасну Україну".
Сергій Проскурня - народився у Львові, згодом родина переїхала до Черкас. Спершу він пов'язував своє життя з музикою, навіть закінчив музичне училище.
Але активно цікавився театральним життям і навіть намагався вступити на акторські відділення у Москві. Особливо захоплювався російським режисером Анатолієм Ефросом.
Згодом працював вчителем, служив в армії і аж після цього нарешті вступив до Київського державного інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого (нині Київський національний університет) на акторсько-режисерський курс.
А вже у 1983 році Проскурню запросили режисером до академічного драматичного театру імені Івана Франка у Києві.
У 1987 році свою дипломну виставу "Чайка" він створив разом з актрисою Адою Роговцевою, де дебютував також Остап Ступка.
На початку 90-х брав активну участь у "революції на граніті", був палким прихильником незалежності України.
Проскурня організовував театральні фестивалі, радіовистави, театральні обміни з кращими театрами Західної Європи, працював з відомими театральними фестивалями по всьому світу. Ставив вистави у театрах Львова, Києва, Одеси та Черкас.
Впродовж п'яти років з 2008 року організовував державні паради та концерти до Дня незалежності України.
Лауреат премій Національної спілки театральних діячів України "Експеримент" (2001) та імені Сергія Данченка (2017).