Помер Сергій Проскурня - режисер, який відкривав театральну Україну світу

Автор фото, УНІАН

На 63-му році життя помер український театральний режисер та продюсер Сергій Проскурня.

Про це повідомив, зокрема, колишній міністр культури Євген Нищук у Facebook.

"Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ. Я його називав наш Драматург, - написав Нищук. - Величезна втрата для мене, для усіх нас, пишу про тебе у минулому часі і не вірю. Розривається серце від болю".

"Сергій Проскурня пішов у інші світи. Ніжне серце, турботливе, живе, вигадливе, творче, закохане, - написала також письменниця Лариса Денисенко. - Люблю тебе, Маестро, поговори там зі Стусом, з усіма важливими для тебе людьми, прощавай, друже".

Лідер гурту "Океан Ельзи" та політик Святослав Вакарчук у соцмережах зазначив, що Проскурня був одним з тих, хто "творив автентичну і разом з тим сучасну Україну".

Сергій Проскурня - народився у Львові, згодом родина переїхала до Черкас. Спершу він пов'язував своє життя з музикою, навіть закінчив музичне училище.

Але активно цікавився театральним життям і навіть намагався вступити на акторські відділення у Москві. Особливо захоплювався російським режисером Анатолієм Ефросом.

Згодом працював вчителем, служив в армії і аж після цього нарешті вступив до Київського державного інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого (нині Київський національний університет) на акторсько-режисерський курс.

А вже у 1983 році Проскурню запросили режисером до академічного драматичного театру імені Івана Франка у Києві.

У 1987 році свою дипломну виставу "Чайка" він створив разом з актрисою Адою Роговцевою, де дебютував також Остап Ступка.

На початку 90-х брав активну участь у "революції на граніті", був палким прихильником незалежності України.

Проскурня організовував театральні фестивалі, радіовистави, театральні обміни з кращими театрами Західної Європи, працював з відомими театральними фестивалями по всьому світу. Ставив вистави у театрах Львова, Києва, Одеси та Черкас.

Впродовж п'яти років з 2008 року організовував державні паради та концерти до Дня незалежності України.

Лауреат премій Національної спілки театральних діячів України "Експеримент" (2001) та імені Сергія Данченка (2017).