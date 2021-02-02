Репера Silento заарештували. Його звинуватили у вбивстві брата

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Репера Silento заарештували за звинуваченням у вбивстві його двоюрідного брата.

Департамент поліції округу Декальб підтвердив, що Silento (справжнє ім'я Рікі Хоук) заарештували 1 лютого після того, як його кузена Фредеріка Рукса знайшли застреленим 21 січня.

23-річний хлопець став відомим завдяки хіту Watch Me (Whip/Nae Nae) у 2015 році, який сягнув 3-го місця в американських музичних чатах та 19-го у Великій Британії.

Зараз виконавець перебуває у в'язниці округу Декальб.

За даними журналу XXL, 34-річну жертв знайшли з сильною кровотечею від вогнепальних поранень обличчя та ноги в передмісті Джорджії.

Програма ВВС Newsbeat зв'язалася з представниками Silento для коментарів, але вони поки що їх не надали.

Незадовго до арешту виконавець у своєму Instagram закликав своїх 494 тис. підписників надсилати йому гроші через CashApp.

Своєю популярністю Silento завдячує хіту Watch Me від 2015 році, це був його єдиний хіт-сингл.

Відео переглянули понад 1,7 млрд разів на YouTube.

Відтоді він не залишав спроб повторити свій успіх, його останній реліз Swish вийшов 28 січня 2021 року.

У 2020 році виконавця заарештовували двічі - в тому числі за порушення правил дорожнього руху, повідомляє американський сайт пліток TMZ.

Newsbeat звернулася до Департаменту поліції округу Декальб для отримання додаткової інформації.