Львів посипають кавовою гущею. Для чого?

Автор фото, city-adm.lviv.ua

У Львові вперше використали кавову гущу для боротьби із ожеледицею. Про це розповіли у пресслужбі Львівської міської ради.

"У країнах Скандинавії та Європи так борються із ожеледицею у парках. Я подумала: чому б так не зробити у нас. Львів'яни люблять пити каву, є велика мережа кав'ярень, тому виникла ідея спробувати", - розповіла радниця мера Ірина Оршак.

Автор фото, city-adm.lviv.ua

Вона зазначила, що кавова гуща має абразивні властивості і покращує якість ґрунту.

Експеримент з кавовою гущею розпочався у Львові 1 лютого і триватиме, поки буде ожеледиця, мінімум декілька тижнів, розповіли у міськраді.

Автор фото, city-adm.lviv.ua

Посипали близько 200 метрів доріжок.

Автор фото, city-adm.lviv.ua

Директор КП "Зелений Львів" Володимир Данилюк твердить, що кавова гуща є екологічно безпечною і не пошкоджує газони та кореневу систему дерев.