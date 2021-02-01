До ЗНО міняти правопис не будуть - Мін'юст

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Як мінімум до цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання міняти правила правопису не будуть.

Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, рішення Окружного адмінсуду Києва про скасування нового правопису не набрало законної сили та найближчим часом не набере, бо уряд подасть на нього апеляційну скаргу.

Отже, до закінчення розгляду апеляції постанова Кабміну про правопис буде чинною.

"Тобто український правопис, затверджений у 2019 році, залишається чинним. Це також означає, що учні можуть спокійно продовжувати вчити український правопис, затверджений у 2019 році, та готуватись за ним до цьогорічного ЗНО", - пояснив він.

Враховуючи стандартну тривалість судового розгляду в умовах пандемії, якихось сюрпризів у правописі до закінчення ЗНО не буде, вважає міністр.

"Вчіться спокійно і не зважайте на судові баталії", - написав пан Малюська.

У травні 2019 року Кабінет міністрів схвалив нову редакцію правопису.

Міносвіти рекомендувало з червня 2019 року застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя.

Згодом матір учениці 7-го класу однієї з херсонських шкіл оскаржила постанову уряду.

28 січня Окружний адмінсуд Києва задовільни скаргу і ухвалив рішення правопис скасувати. Але тексту рішення суду і його аргументації ще ніхто не бачив.

В суді заявили, що Кабмін при зміні правопису діяв поза межами своєї компетенції та з порушенням законодавства.

У Мін'юсті заявили, що уряд буде оскаржувати рішення ОАСК. На те, аби подати апеляцію, уряд має 30 днів.

У разі, якщо апеляції не надійде, рішення набуде чинності.

В Україні з 1 лютого розпочалася реєстрація на основну сесію Зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році. Триватиме вона до 5 березня.