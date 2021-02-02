Аутизм у дитини можна передбачити за аналізом крові матері - вчені

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Вчені знайшли спосіб точно визначити ймовірність розвитку аутизму у дітей.

Практично у кожної п'ятої дитини з аутизмом цей розлад виникає через те, що імунна система матері атакує мозок дитини, коли вона перебуває в утробі.

Аутизм - це розлад розвитку, який має біологічну природу. Ним не можна захворіти і його не можна вилікувати. З цим порушенням розвитку людина народжується, живе і доживає до старості. Від нього не можна вилікуватися - принаймні, станом на зараз.

Дослідники Каліфорнійського і Стенфордського університетів створили програму, здатну виявляти антитіла в крові жінок, відповідальні за атаку на плід.

Завдяки тесту можна майже зі 100-відсотковою ймовірністю передбачити ризик розвитку аутизму.

Під час дослідження вивчили плазму 450 матерів, дітям яких поставили діагноз аутизм, і 342 матері, діти яких народилися без нього.

Результати використали для розробки імуноферментного аналізу.

Вчені шукали вісім протеїнів, через які, як вважається, відбувається імунна відповідь організму матері, яка впливає на нервову систему плоду.

Раніше вважалося, що таке може зробити лише імунітет, а не антитіла і лейкоцити. Тепер стало зрозуміло, що на мозок плоду можуть впливати і материнські антитіла.

У 2019 році опублікували наукову роботу імунологів Карен Джонс і Джуді Ван де Вотер з Каліфорнійського університету, в якій показали процес того, як материнські антитіла можуть впливати на ключові білки в нейронах плоду.

Що в результаті призводить до збільшення материнських антитіл, які і атакують нервову систему дитини.

У нинішньому дослідженні вченим вдалася оцінити, який вплив мають комбінації антитіл, пов'язаних з показниками розвитку. Розроблений ними аналіз зі 100-відсотковою точністю вказав наявність комбінацій антитіл, здатних викликати аутизм.

Хоча створений на основі цього аналізу діагностичний інструмент не може абсолютно точно спрогнозувати майбутній розвиток аутизму, він дає уявлення про ризики.

Наприклад, якщо у матері є певні антитіла, у неї в 31 раз підвищуються шанси народити дитину з аутизмом, розповіла Ван де Вотер.