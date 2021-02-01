За що Дубінського вигнали зі "Слуги народу". Теленовини ВВС

У випуску:

Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

"Чому Україна досі не в НАТО?" Що президент Зеленський розповів в інтерв'ю HBO.

Протести на підтримку Навального у Росії. Рекордна кількість затриманих, силовики використовували електрошокери.

Військовий переворот у М'янмі. Лідерку країни Аун Сан Су Чжі відсторонили від влади.

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