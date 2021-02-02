Кози на нарадах в Zoom. Як англійська ферма на жарті заробила 50 тисяч фунтів

Автор фото, Cronkshaw Fold Farm Підпис до фото, Здавати в оренду кіз простіше і веселіше, ніж продавати гній, каже Дот Маккарті

Ферма в англійському графстві Ланкашир пропонує всім охочим запросити козу на відеонараду в Zoom. П'ять хвилин спілкування з твариною коштують п'ять фунтів.

Те, що починалось як жарт, перетворилось на успішний бізнес.

Незвичайний сервіс ферма Cronkshaw Fold запустила в березні минулого року, коли весь світ перейшов на самоізоляцію через пандемію Covid-19.

"Все починалось як жарт, але потім нас просто закидали повідомленнями", - розповідає 32-річна власниця ферми Дот Маккарті.

Нам доводилось робити до сотні дзвінків щодня.

Підпис до фото, Глобальний успіх дозволив Дот Маккарті зберегти ферму від банкрутства і не звільняти персонал

Кожна коза має свій профіль, користувачі можуть обрати, кого б їм хотілось побачити.

Особливий успіх має виставкова коза Лола, її частіше за інших запрошують на ділові наради, сімейні відеозустрічі, онлайн-свята.

Ідея Дот Маккарті допомогла зберегти зарплати працівників і навіть оплатити модернізацію сайту ферми.

Вона каже, що це "веселіше", ніж продавати гній, щоб звести кінці з кінцями.

Але, за словами Дот, вона не розраховувала, що те, що починалось як жарт, матиме такий гучний успіх і принесе їм прибуток у 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Автор фото, Cronkshaw Fold Farm

Її кози тепер беруть участь у віртуальних зустрічах по всьому світу, зокрема в США, Росії, Китаї та Австралії, причому деякі люди жертвують набагато більше, ніж 5 фунтів за виступ.

Усі замовлення мають зазвичай разовий характер, але є винятки.

Одна сім'я щосуботи замовляє зустріч з однією і тією ж козою - Маргарет.

"Вони кличуть її Марг, ставляться як до члена родини, - розповідає фермерка, - стежать за її життям, цікавляться з ким зустрічається, чекають коли будуть козенята".

За словами Дот, успіх ідеї дозволив їй не лише зберегти робочі місця, а й модернізувати господарство.

Вона планує перевести свою ферму на поновлювані джерела енергії для зменшення викидів вуглекислого газу.