Тарифи в Україні - хто і як їх формує

Ціну на газ для населення обмежили з першого лютого.

Згідно з рішенням уряду, вона не зможе перевищувати 6,99 грн за куб. У січні, коли газ подорожчав до майже 11 грн за куб, у низці регіонів пройшли акції протесту, а президент попросив урядовців знизити ціну.

У Кабміні, втім, наполягають, що обмеження ціни є тимчасовим - "не довше, ніж до 31 березня", і не означає скасування ринку газу для населення, який запрацював з серпня 2020 року.

Чому тарифи на газ та інші енергоносії і комунальні послуги в Україні постійно змінюються? Хто і за якими принципами їх формує? Чи правда, що вони все одно найнижчі в регіоні? Про це ми запитали в експерта з енергетичних питань Дмитра Марунича.