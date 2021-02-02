У Єгипті знайшли мумії із золотими язиками. Навіщо вони мерцям?

Автор фото, Egyptian Ministry of Antiquities

Під час розкопок на півночі Єгипту археологи знайшли мумії із золотими язиками, повідомляє Рада старожитностей країни.

Муміям близько 2000 років.

Спільна команда археологів з Єгипту та Домінікани робили розкопки в олександрійському храмі Тапосіріс Магна -"Великого цвинтаря Осіріса", де знайшли 16 поховань у могилах, викопаних у скелі. Такі могили були поширені за часів панування греків та римлян.

Всередині вони знайшли мумії, які не надто добре збереглися.

Проте в роті кожної з них були амулети із золотої фольги, схожі за формою на язики. Вважають, що вони були потрібні мерцям для того, щоб говорити на суді Осіріса у потойбічному житті.

За віруваннями давніх єгиптян, Осіріс був богом потойбічного світу, відродження та суддя мертвих.

Зображення бога також містилося на картонажі - матеріалі, зробленому із шарів гіпсу, полотна та клею, який частково покривав одну з мумій.

Золоті прикраси на картонажі голови другої мумії, за словами археологів, зображали корону, роги та кобру. А на грудях цієї мумії було намисто із головою сокола - символу бога Гора.

Автор фото, Egyptian Ministry of Antiquities Підпис до фото, Картонаж жіночої мумії, що був знадений під час розкопок

Генеральний директор олександрійського відділення Ради старожитностей Єгипту Халед Абу Ель Хамд заявив, що під час розкопок у Тапосіріс Магна команда археологів також знайшла жіночу поховальну маску, вісім золотих листків із золотого вінку, а також вісім мармурових масок, що датуються елліністичним періодом.

Раніше міністерство повідомляло, що у тому самому храмі знайшли монети із портретом королеви Клеопатри VII.

Клеопатра була останньою із династії Птолемеїв, що походила від Олександра Македонського. Вона правила від 51 до 30 року до нашої ери. Після неї Єгипет опинився під владою римлян.

За деякими версіями, Клеопатра та її коханець римський полководець Марк Антоній були поховані саме у Тапосіріс Магна.