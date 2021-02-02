Капітан Том помер від Covid. Зібрав 33 млн проти коронавірусу і став лицарем

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Капітан сер Том Мур помер від коронавірусу.

100-річного ветерана, який за час пандемії зібрав близько 33 млн фунтів для Національної служби охорони здоров'я Великої Британії, госпіталізували цієї неділі з проблемами дихання.

Його дочка розповіла, що впродовж останніх тижнів його лікували від пневмонії, а минулого тижня тест на коронавірусу виявився позитивним.

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Він підкорив серця британців коли напередодні свого 100-річчя пройшов 100 кіл довкола свого будинку, щоб зібрати гроші на підтримку медиків та віддячити їм. Ці кола він робив на ходунках, адже перед тим пройшов курс лікування від раку і відновлював рухливість зламаного стегна.

Столітній ювілей ветерана Королівських ВПС Томаса Мура у квітні минулого року відзначили польотом літаків над його будинком і привітанням прем'єр-міністра. Він також отримав почесне звання полковника.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Capt Sir Tom was knighted by the Queen in July

А у липні капітан Том Мур отримав лицарське звання від королеви Єлизавети ІІ.

Його дочка Ханна Інграм-Мур заявила, що усі четверо дітей капітана Мура мали можливість провести час з ним і спілкуватися в останні дні, а турбота лікарів про нього була "надзвичайною".