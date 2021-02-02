Навальному дали понад 3 роки тюрми. Відправлять у колонію

Автор фото, moscow city court

Суд у Москві замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін за так званою справою "Ів Роше" на реальний.

З врахуванням одного року, який Навальний вже провів під домашнім арештом, тепер він мусить відсидіти у в'язниці 2,5 роки.

Відбувати покарання він буде у колонії загального режиму. Туди він відправиться після розгляду апеляції на сьогоднішнє рішення.

Судове засідання супроводжувалося затриманнями прихильників опозиціонера, які прийшли до будівлі суду.

Станом на вечір видання "ОВД-інфо" повідомляло про понад 300 затриманих.

Справа "Ів Роше"

У 2014 році Олексія Навального та його брата Олега визнали винними у шахрайстві та відмиванні грошей у справі про розкрадання коштів компанії "Ів Роше".

Олега тоді засудили до 3,5 років колонії загального режиму, тоді як Олексія - до 3,5 років умовно.

Навальний виграв оскарження щодо цього вироку у Європейському суді, Росія навіть виплатила йому компенсацію у 20 тисяч євро.

11 січня 2020-го Федеральна служба виконання покарань звернулася до суду з проханням замінити Олексію Навальному умовний термін на реальний - через те, що політик нібито ухилився від контролю кримінально-виконавчої інспекції.

Автор фото, Reuters

Політик перебував на лікуванні та реабілітації у Німеччині. Навального отруїли у серпні 2020 року, тоді влада дала дозвіл на його вивезення для лікування до Берліна.

17 січня, одразу після повернення опозиціонера до Москви з Берліна, його затримали.

Наступного дня Навальний випустив розслідування щодо "палацу Путіна", який за кілька тижнів подивились понад 100 мільйонів разів. Путін заперечив, що розкішна нерухомість має до нього стосунок.

23 і 31 січня в багатьох містах Росії проходили акції з вимогою звільнити Навального.

За підрахунками "ОВД-Інфо", на першій акції затримали близько 4 тисяч людей, на другій - понад 5,5 тисяч.