Мер-українізатор. Як у Миколаєві змушують депутатів говорити українською

Автор фото, Unian

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич під час засідання міськради виступив в ролі синхронного перекладача депутатів ОПЗЖ, які відмовлялися переходити з російської на українську.

Інцидент стався 2 лютого - коли слово взяв представник "Опозиційної платформи - За життя" Владислав Чайка, який у другому турі був головним конкурентом Сенкевича на мерських виборах минулого року. Із зали почали лунати вимоги, аби він говорив українською.

"А ви що, не розумієте? - здивовано відповів депутат. - Послухайте, я можу розмовляти як українською мовою, так і російською. Для мене немає ніякої різниці. Ми зараз займаємося не політикою, а економікою".

Після цього до розмови підключився мер Миколаєва Олександр Сенкевич. Він нагадав, що в Україні ухвалено закон про мову, за яким виступи депутатів мають звучати українською.

"Конституцію я не порушую", - відповів на це Чайка.

"Я вас буду перекладати", - зреагував на незгоду депутата мер міста.

І став перекладати кожну російськомовну репліку Чайки.

- Что касается вопроса, который я поднимал...

- Що стосується питання, яке я підіймав…

- По отмене решения исполкома…

- Щодо рішення виконкому...

Так само виглядав і виступ іншого депутата ОПЗЖ Олександра Мєдвєдєва.

- Я не знаю, сколько стоят услуги переводчика-мэра...

- Не знаю, скільки коштують послуги перекладача-мера…

- Это мы отдельные расценки составим...

- Це ми окремі розцінки складемо…

Наприкінці свого виступу депутат Мєдвєдєв заявив, звертаючись до мера: "Из вас плохой переводчик, Александр Федорович".

"З вас поганий перекладач", - продовжив синхронний переклад міський голова Сенкевич.

Говоріть українською

Як повідомляє видання "НикВести", нещодавно до Сенкевича звертався уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь - просив забезпечити виконання закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Таке прохання пан Кремінь висловив після того, як ще один депутат ОПЗЖ Руслан Москаленко під час одного з засідань Миколаївської міськради так само відмовився переходити з російської на українську.

"Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 9 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" володіти державною мовою і застосовувати її під час роботи зобов'язані депутати місцевих рад і чиновники органів місцевого самоуправління", - зауважив Кремінь.

Він нагадав, що кожен із депутатів складав присягу, в якій зобов'язувався виконувати закони України.