Пожежа в Епіцентрі. Чоловік з сокирою напав на охоронців і підпалив магазин

Автор фото, ДСНС

Поліція затримала підозрюваного у підпалі "Епіцентру" у Первомайську Миколаївської області.

Цього ж чоловіка підозрюють у нападі і спробі вбити двох охоронців магазину, заявила поліція області.

Про пожежу повідомили 2 лютого близько 13.00.

Згідно з повідомленням, до магазину прийшов 37-річний чоловік з ножем та сокирою.

"У відділі лакофарбових товарів почав розливати займисті рідини. Один із охоронців центру намагався його затримати, у відповідь чоловік вдарив його сокирою та, підпаливши приміщення, кинувся тікати", - повідомляє поліція.

Інші охоронці разом із співробітниками поліції наздогнали та затримали чоловіка у дворах. Тоді нападник вдарив сокирою ще одного охоронця.

Автор фото, Поліція Миколаївської області

Зрештою, нападника таки затримала поліція.

За інформацією правоохоронців, чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Йому висунули звинувачення за статтями про умисне знищення або пошкодження майна та замах на вбивство.

Що з "Епіцентром"?

За останнім повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, станом на 15.00 гасіння пожежі триває.

Площа пожежі понад 4 тис. кв. м. Залучили 73 вогнеборців та 19 одиниць спеціальної техніки.

Від полум'я, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав.