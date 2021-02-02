Російська вакцина Sputnik "показала 92% ефективності" - випробування

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Російська вакцина від коронавірусу Sputnik V забезпечує близько 92% захисту - про це свідчать останні результати третьої фази клінічних випробувань, оприлюднені в авторитетному науковому журналі Lancet.

Автори статті - понад два десятки дослідників, переважно з російськими прізвищами.

Раніше розробники Sputnik V вже озвучували цифру в майже 92% ефективності - але в багатьох фахівців це викликало сумніви.

Вчені запевняють, що тепер ефективність їхньої вакцини доведена.

У групі з 14 964 людей, яким вводили Sputnik V, зрештою, за словами розробників, захворіли 16 людей або 0,1%.

У групі плацебо, що складалася з 4 902 людей, захворіли 62 людини або 1,3%.

Це кількість захворілих через 21 день після введення першої дози препарату.

Російські вчені кажуть, що через 21 день після вакцинації (першої дози) не спостерігали випадків середнього чи важкого протікання хвороби у групі вакцинованих. При цьому в групі плацебо було 20 таких випадків.

Троє учасників дослідження померли (троє - у групі вакцини, один - у групі плацебо) - але жодна зі смертей ніяк не пов'язана з введенням вакцини, йдеться у статті Lancet.

Раніше одним із потенційних плюсів Sputnik V називали те, що її можна зберігати в підсушеному вигляді за температури від 2 до 8 градусів. Це значно спрощує транспортування препарату.

Застереження вчених

У вересні минулого року в тому ж таки журналі Lancet оприлюднили результати другої фази досліджень російської вакцини. Після тієї публікації міжнародна група вчених звернулася до Lancet з проханням надати їм детальнішу інформацію про клінічні випробування. Проте цих даних їм так і не передали.

Підозри у вчених викликали підозрілі та малоймовірні збіги показників у різних груп учасників випробувань.

Також вчені вказували на швидкість публікації та незрозумілості з датами. Дослідження закінчили лише 10 числа, а підготувати і надрукувати подібне дослідження за три тижні - майже неможливо.

Свої застереження вчені висловили у відкритому листі, направленому в Lancet. Вони просили викласти у відкритий доступ клінічний протокол випробувань препарату. Але відповідь їх не влаштувала і лише посилила сумніви щодо Sputnik V.

"Автор російської статті так і не надали жодних даних, - казав BBC один із авторів листа Енріко Буччі, професор біології американського університету Темпл і відомий борець із псевдонаукою. - Нам не надали навіть доступу до оригінальних даних дослідження".

"Відповіді на наші питання були формальними, самих даних ми так і не побачили", - сказав BBC один із підписантів листа Костянтин Андрєєв з Північно-Західного університету США.

В Lancet тоді відмовилися розкривати будь-які подробиці підготовки статті російських вчених для публікації.

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