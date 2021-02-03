Зеленський‌ ‌"вимкнув"‌ ‌112,‌ ‌ZIK‌ ‌і‌ ‌NewsOne‌ ‌з‌ ефіру. Що відомо‌

Автор фото, Unian

Ввечері 2 лютого Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака, а також телеканалів "112", "ZIK" та "NewsOne", які йому належать.

Санкції щодо пана Козака передбачають зокрема блокування його активів, торгівельних операцій і виведення капіталів за межі України.

Вони діятимуть упродовж п'яти років.

Санкції ж щодо пов'язаних із ним компаній фактично означають, що телеканали "112", "ZIK" та "NewsOne" мають припинити виходити ефір.

Користувачі соцмереж іще напередодні ввечері стали повідомляти, що ці канали у їхніх кабельних мережах вже є недоступними.

Причини запровадження санкцій Офіс президента у своєму повідомленні не уточнює.

При цьому секретар Ради Нацбезпеки Олексій Данілов розповів, що під час засідання за таке рішення проголосували 17 із 19 членів РНБО (один утримався, ще один перебував у відрядженні).

Реакція Козака і телеканалів

Сам Тарас Козак незабаром після публікації указу президента назвав це рішення очевидним фактом цензури.

"Я розцінюю такі дії РНБО як політичну розправу з боку президента Зеленського. Президент просто розлючений через обвал рейтингу своєї політичної сили "Слуга народу", яка посідає вже 4-те місце в списку, тоді як "Опозиційна платформа - За життя", яку я представляю, вже тривалий час лідирує в рейтингу симпатій українців", - заявив Козак.

Рішення РНБО він назвав незаконним і закликав владу припинити тиск на ЗМІ.

Автор фото, Unian Підпис до фото, В Україні неодноразово проходили акції з вимогою позбавити ліцензії телеканали з орбіти впливу Віктора Медведчука

Аналогічним чином у своїй спільній заяві на санкції відреагували і телеканали "112", "ZIK" та "NewsOne". Кажуть, що розцінюють рішення влади не інакше, як "політичну розправу над неугодними ЗМІ".

"Ми вважаємо, що влада, у якої немає ні найменшого приводу говорити про успіхи, залишає в ефірі тільки зручні канали, які будуть брехати народу України про "небачені раніше успіхи", - йдеться у зверненні.

Порошенко хотів, але не зміг

Ідея запровадження санкцій щодо каналів, які пов'язують із Віктором Медведчуком, лунала ще за часів президентства Петра Порошенка.

Минулого року він розповів, що зробити це було неможливо, оскільки закон не дозволяє накладати санкції на українських громадян або українські компанії.

У законі "Про санкції", на який зараз посилається РНБО та Офіс Президента, дійсно вказаний вичерпний перелік тих, щодо кого Україна може запроваджувати санкції:

іноземна держава

іноземна юридична особа

юридична особа, яка перебуває під контролем іноземної юридичної особи чи фізособи-нерезидента

іноземці

особи без громадянства

суб'єкти, що здійснюють терористичну діяльність

Тобто і Тарас Козак, і його компанії мають підпадати під одну із цих категорій.

Попередження Зеленського

Володимир Зеленський натякав на можливість запровадження санкцій щодо телеканалів з орбіти впливу Віктора Медведчука ще у 2019 році.

Це було реакцією на ідею телемосту між Україною і Росією, який зрештою так і не відбувся.

СБУ тоді напряму говорила про введення санкцій щодо NewsOne і "112-Україна" - "для недопущення реалізації країною-агресором антиукраїнської інформаційної кампанії".

Трохи згодом Зеленський в одному з інтерв'ю різко розкритикував Віктора Медведчука та його партію і анонсував "гучну історію, яка дуже погано закінчиться".

Автор фото, Unian

Президент тоді ж заявив про наявність доказів щодо фінансування партії ОПЗЖ та пов'язаних із Медведчуком телеканалів з-за кордону.

"Партія пана Медведчука - ще велике питання, чи це його партія, чи це тимчасове об'єднання, і хто за цим стоїть - є велике питання, звідки у них гроші на фінансування партії, на фінансування каналів. У нас є відповіді, об'єми, звідки і з якої країни вони все це отримують. І це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться", - заявляв Зеленський.