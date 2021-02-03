Чому Разумков не підтримав санкції проти "каналів Медведчука"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дмитро Разумков заявив. що не підтримав рішення щодо запровадження санкцій проти телеканалів з групи Тараса Козака

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримав запровадження санкцій проти телеканалів "112", "ZIK" та "NewsOne", які належать Тарасу Козаку - соратнику Віктора Медведчука.

Він зазначив, що це питання обговорювалося в РНБО не на засіданні наживо, а у форматі письмового опитування.

"На жаль, це питання було у форматі письмового опитування. Додаткової інформації або позиції від колег, я не чув, і для прийняття таких рішень, я використовую закон про санкції... Повинна бути виважена позиція і повна інформація від представників СБУ", - зазначив Разумков.

"Додаткової інформації від представників спецслужб не було, в тому пакеті документів, який був наданий на ознайомлення мені особисто. На жаль, інформацію від голови Служби безпеки я також не чув", - додав він.

Тому, як визнав спікер, він утримався під час голосування. Спікер Верховної Ради за посадою є членом РНБО.

Разумков також наголосив, що закон має бути одним для всіх ЗМІ.

"Закон повинен бути один для всіх. Якщо ми знаємо, що людина помічена у фінансуванні тероризму, то тут не санкції, тут кримінальна відповідальність, ну і… тюрма", - сказав спікер.

На його думку, в України достатньо механізмів, щоб позбавити ліцензії телеканалів, якщо вони співпрацюють з агресором.

"До будь-яких каналів і ЗМІ мають бути єдині підходи і умови. В нас є ліцензії, які видаються державою, вони також можуть бути відкликані державою", - пояснив спікер.

Спікер Дмитро Разумков вже кілька місяців веде власну політичну гру й у багатьох випадках діє у розріз з проханнями президента. Зокрема, він не підтримав ініціативу Зеленського розпустити Конституційний суд, а також не голосував за призначення першого віце-прем'єр-міністра Юрія Вітренка. Зеленський‌ ‌"вимкнув"‌ ‌112,‌ ‌ZIK‌ ‌і‌ ‌NewsOne‌ ‌з‌ ефіру. Що відомо‌

Ввечері 2 лютого Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака, а також телеканалів "112", "ZIK" та "NewsOne", які йому належать.

Санкції щодо пана Козака передбачають блокування його активів, торговельних операцій і виведення капіталів за межі України.

Вони діятимуть упродовж п'яти років.

Санкції ж щодо пов'язаних із ним компаній фактично означають, що телеканали "112", "ZIK" та "NewsOne" мають припинити виходити ефір.

Користувачі соцмереж іще напередодні ввечері стали повідомляти, що ці канали у їхніх кабельних мережах вже є недоступними.

Прессекретарка президента Юлія Мендель запевнила, що блокування телеканалів з так званого пулу Віктора Медведчука не має нічого спільного з наступом на свободу слова.

"Ці телеканали давно забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів чи висвітлення принаймні двох точок зору. Натомість вони перетворилися на інструмент пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора. Вже навіть підтверджено фінансування цих каналів з Росії", - заявила Мендель.