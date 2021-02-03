Фітнес-тренерка випадково зняла військовий переворот на відео. Воно стало вірусним

Автор фото, Khing Hnin Wai on Facebook Підпис до фото, Фітнес-інструкторка Кхін Хнін Вай виконувала танцювальні рухи,і не знала. що військові за її спиною здійснюють державний переворот

Фітнес-інструкторка Кхін Хнін Вай розпочала ранок понеділка з фільмування звичайних для неї танцювальних вправ.

На перший погляд, відео, яке тренерка опублікувала у Facebook, і показує звичайне тренування. Але на тлі можна побачити колону бронетехніки та автомобілів поліції, яка проїжджає повз.

Саме під час тренування пані Кхін військові здійснювали державний переворот, арештували фактичну лідерку країни, держрадницю Аун Сан Су Чжі, президента та інших високопосадовців.

Тим часом, фітнес-інструкторка погойдувала стегнами у під звуки веселої танцювальної композиції, не усвідомлюючи серйозності подій, що розгортаються навколо неї у центрі столиці Найп'їдо. І можливо, навіть не здогадувалася, які слова містить пісня, під яку вона танцювала, бо вона індонезійська.

Пісня під назвою Ampun Bang Jago була популярною на TikTok під час минулорічних акцій протесту в Індонезію проти нового законодавства, яке, на думку його противників, зашкодить працівникам та довкіллю. У пісні є такі слова: "Вони приходять один за одним, щоб боротися за трон".

За кілька годин після фільмування цього відео військові оголосили про запровадження надзвичайного стану і звинуватили Аун Сан Су Чжі у фальсифікації парламентських виборів 2020 року, на яких її партія отримала більшість.

Фітнес-інструкторка зняла відео біля головної дороги, яка веде до парламенту М'янми.

Незабаром ця публікація стала вірусною у Facebook, де багато хто коментував сюрреалістичний контраст між танцем пані Кхін та діями військових.

"Сцена на тлі та музика збігаються, - написала вона в оригінальній публікації. - Я знімала кліп для конкурсу ще до того, як вийшли ранкові новини. Який спогад!"

Журналісти та дослідники дезінформації вивчили походження відео, і визнали його достовірність.

Пані Кхін також підтвердила BBC, що відео є справжнім. У Facebook вона написала, що протягом 11 місяців тренувалася в цій місцевості, і додала свої старі відеозаписи звідти.

У відповідь на критику прихильників військової хунти у коментарях вона написала: "Я не танцювала, щоб знущатись чи висміювати будь-яку організацію... Я танцювала для фітнес-змагань", - написала вона.

Фітнес-інструкторка зазначила, що конвої армії та поліції і раніше з'являлися біля парламенту.

Якою була реакція на відео?

У соціальних мережах відео почали масово поширювати, 20 мільйонів переглядів воно зібрало лише в одному повідомленні в Twitter, яке зроби індійський журналіст.

"Дивовижно" та "неймовірно", писали користувачі.

У Reddit користувачі почали накладати відео танцюючої фітнес-інструкторки на відеозаписи штурму Конгресу США 6 січня цього року та інші історичні події.

Тим часом, відео мало особливий резонанс в Індонезії, де пісня, під яку танцювала пані Кхін, стала гімном протесту і знущання з влади.

Пані Кхін заявила, що вибір пісні був випадковим.

У Facebook вона заперечила, що у неї є мотив, політичний чи інший, наполягаючи на тому, що вона не публікувала відео "як жарт" або "щоб стати знаменитістю".

Що відбувається у М'янмі після встановлення диктатури?

У країні арештована лідерка країни Аун Сан Су Чжі, президент Він М'їн та сотні депутатів та членів їхньої партії.

Управління державою перейшло до головнокомандувача збройними силами Мін Аун Хлаїна. Військові також сформували верховну раду, яка буде керувати країною разом з урядом.

У колишній столиці країни, місті Янгон, з'являються дедалі більше ознак громадського опору диктатурі. Зокрема, проти перевороту протестують медики.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У шпиталі в місті Янгон медики почепили червоні стрічки на знак протесту проти перевороту

Рада Безпеки ООН обговорювала події у М'янмі у вівторок, але не змогла домовитись про спільну заяву після того, як Китай не підтримав її. Китай має право вето як один із п'яти постійних членів ради, і є одним з найближчих економічних та військових партнерів М'янми. Разом з Москвою Пекін захищав М'янму від критики під час переслідування меншини - мусульман-рохінджа - у 2017-2018 роках.

Напередодні спеціальна посланниця ООН з М'янми Крістін Шренер заявила, що Аун Сан Су Чжі здобула "переконливу перемогу" на виборах у М'янмі і засудила переворот.

"Ми закликаємо військових негайно припинити надзвичайний стан, відновити владу демократично обраного уряду, звільнити всіх несправедливо затриманих та поважати права людини і верховенство закону", - йдеться у спільній заяві G7, до якої входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США.