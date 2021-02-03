Україна відновлює церкву, в якій Мазепа міг укласти союз зі Швецією

Автор фото, Митрополит Епіфаній

На Чернігівщині відновлять храм Покрови Богородиці у селі Дігтярівка, який збудував гетьман Іван Мазепа. Про це повідомила Православна церква України.

"Іван Мазепа - потужна постать в історії Української держави, надзвичайно освічена людина, видатний державний діяч, який незмінно тримав гетьманську булаву впродовж майже 22 років, талановитий дипломат, меценат і благодійник", - написав митрополит Епіфаній у Facebook.

Існують згадки про те, що саме у цьому храмі гетьман Іван Мазепа та король Швеції Карл ХІІ уклали угоду, яка мала забезпечити незалежність українським землям.

На цьому наполягає у своїй заяві предстоятель ПЦУ.

Чи відповідає це дійсності та чим відома легендарна церква на Чернігівщині?

Коштом гетьмана

Храм у Дігтярівці справді має історичну цінність, переконана доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України Ольга Ковалевська.

Автор фото, Ольга Ковалевська

"Храм цікавий тим, що Іван Мазепа давав гроші на його реставрацію. Але за радянських часів храм зруйнували. Лише на початку 2000-х місцева громада разом зі священником взялася за його реставрацію", - пояснює історик.

Церква у Дігтярівці називається Покровською. Її збудували у 1708-1710 роках, а гетьман Мазепа виділив на будівництво 15 тисяч злотих, розповідає Ольга Ковалевська.

Також, за словами історика, Іван Мазепа, який був відомим меценатом, своїм коштом виготовив для ікони Дігтярівської Божої Матері шати або оклад, який датується кін. 17 - поч. 18 ст. На шатах є герб Мазепи. Вони зберігаються в Музеї історичних коштовностей України на території Києво-Печерської Лаври.

Історичного підтвердження того, що у храмі відбувалася зустріч Івана Мазепи з королем Швеції Карлом ХІІ також немає, наполягає пані Ковалевська.

"У церкві не зустрічалися і ніяку угоду там не підписували. Та й чи могла бути там угода? Більшість істориків сходяться на думці, що під час першої зустрічі ніяких домовленостей, які могли б бути зафіксовані письмово, не укладалося", - констатує доктор історичних наук Ольга Ковалевська.

Автор фото, Ольга Ковалевська

Зустріч українського гетьмана і шведського короля відбулася восени 1708 року на узвишші поблизу Дігтярівки і хутора Гірки.

Зараз приблизно на цьому місці встановили меморіальний знак, який розташований неподалік від церкви.

Церква-символ незалежності

Історик та доктор політичних наук Андрій Ковальов пояснює, що храм на Гетьманщині був не лише релігійною, але й центральною спорудою, де відбувалися важливі світські події.

"Саме в цьому храмі була підписана угода між Мазепою і Карлом XII. А після цього тут відбулося урочисте богослужіння, щоби підписаний акт впроваджувався на добро", - переконаний історик.

За його словами, це була найбільша кам'яна споруда у місцевості, тому там і відбулась зустріч.

Пан Ковальов серед іншого спеціалізується на церковній історії України.

За його словами, храм у Дігтярівці є свідченням боротьби українців за незалежність. "Саме тому російське синодальне начальство робило все, щоби викорінити згадку про те, що цей простий сільський храм був свідченням співпраці і боротьби за нашу незалежність", - твердить Андрій Ковальов.

Церкву у Дігтярівці можна поставити в один ряд із церквою у Батурині та церквою Хмельницького у Суботові. Вона - символ, переконаний історик.

Автор фото, Ольга Ковалевська

Храм у Дігтярівці майже зруйновали у 60-80 роках. Його відбудова почалася у 2000-х роках завдяки активній місцевій громаді та українській діаспорі.

Історик Ольга Ковалевська востаннє відвідувала руїни храму у Дігтярівці у 2007-08 роках.

"Останній стан, який мені вдалося бачити, відреставровані стіни й дах", - додає вона.

"Ми не можемо змінити те, що вже сталося. Але, пам'ятаючи своє минуле, ми маємо вплив на те, яким шляхом підемо далі, що усвідомимо, що візьмемо з собою "в дорогу", і що передамо майбутнім поколінням", - заявив митрополит Епіфаній.

Проєктом займатиметься Фонд Мазепи та Митрополичий фонд ПЦУ.

Гетьман Іван Мазепа домовився про союз зі Швецією в 1708 році, але в 1709 році шведські війська разом з козаками зазнали поразки під Полтавою. Невдовзі гетьман помер, а українські землі залишились під владою Російської імперії.