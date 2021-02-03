Номінанти на "Золотий Глобус": у списку режисерів вперше три жінки

Автор фото, UNIVERSAL/AMAZON/SEARCHLIGHT Підпис до фото, Зліва на право: Еміральд Феннел, Реджина Кінг і Хлої Чжао номіновані на кращого режисера

Цього року вперше в історії до короткого списку кінопремії "Золотий глобус" у номінації "кращий режисер" потрапили три жінки. Це Еміральд Феннел (за трилер "Перспективна дівчина"), Реджина Кінг (за біографічну стрічку "Одна ніч в Майамі") і Хлої Чжао (за драму "Земля кочівників").

У цій номінації також є Девід Фінчер та Аарон Соркін.

Переможців оголосять на віртуальній церемонії, яку транслюватимуть 29 лютого зі студій на обох узбережжях США — з Нью-Йорка та Лос-Анджелеса.

З фільмів найбільше номінацій отримав "Манк" Девіда Фінчера про автора сценарію "Громадянина Кейна" Германа Манкевича. З-поміж серіалів найбільше номінацій у "Корони" від Netflix - саги про життя британської королівської сім'ї.

Усього серіали Netflix отримали 22 номінації і випереджають найближчого конкурента, Amazon Studios, з триразовим відривом.

"Суд над чиказькою сімкою" Ааарона Соркіна і канадський комедійний ситком "Шиттс-Крік" отримали по п'ять номінацій.

Автор фото, AMAZON/NETFLIX Підпис до фото, Саша Барон Коен і Олівія Колман також серез номінантів на "Золотий глобус"

Серед номінантів — Саша Барон Коен, який знову приміряв образ Бората, і Олівія Колман, яка зіграла королеву Єлизавету II в "Короні".

Колман стала лауреатом тієї ж премії за роль у попередньому сезоні серіалу минулого року.

Емма Коррін і Джош О'Коннор, які зіграли принцесу Діану і принца Чарльза у цьому ж серіалі, також увійшли до короткого списку.

Фільми з найбільшою кількістю номінацій:

"Манк" - 6

"Суд над чиказькою сімкою" - 5

"Батько" - 4

"Земля кочівників" - 4

"Перспективна дівчина" - 4

Аня Тейлор-Джой номінована за роль у фільмі "Емма" за мотивами однойменного роману Джейн Остін і в серіалі "Хід Королеви" на Netflix.

Номінування трьох жінок у категорії "кращий режисер" є особливо нетиповим з огляду на те, що за останні 77 років на цю номінацію подавали всього лише п'ять жінок. Останньою з них стала Ава Марі Дюверней за історичну драму "Сельма" (2014 року).

Еміральд Феннел була головною сценаристкою другого сезону серіалу "Вбиваючи Єву" і зіграла Каміллу Паркер Боулз у "Короні".

Телесеріали з найбільшою кількістю номінацій:

"Корона" - 6

"Шиттс-Крік" -5

"Озарк" - 4

"Відіграти назад" - 4

"Велика" - 3

"Ретчед" - 3

Реджина Кінг також відома своїми акторськими роботами. У 2019 році вона отримала "Оскар" за роль другого плану в драмі "Якби Біл-стріт могла заговорити".

А Хлої Чжао стала першою жінкою азійського походження, номінованою у цій категорії.

Минулого року "Золотий глобус" у категорії коротких серіалів отримав п'ятисерійний фільм "Чорнобиль" про трагедію на Чорнобильській АЕС.

А премію в номінації "Найкращий актор другого плану у серіалі, мінісеріалі або телефільмі" отримав шведський актор Стеллан Скарсгард за роль радянського партійного діяча Бориса Щербини, котрий очолював урядову комісію з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Премію "Золотий глобус", що присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси з 1944 року. Її вручають щороку в січні і вважають в США найбільшою кінопремією після "Оскара".

Традиційно багато лауреатів "Золотого глобуса" стають в лютому володарями і золотої статуетки "Оскар".