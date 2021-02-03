Блокада "каналів Медведчука". Захист України чи наступ на свободу слова

Гліб Савченко

BBC News Україна

Автор фото, Unian

Раптове запровадження санкцій щодо телеканалів з орбіти впливу Віктора Медведчука призвело до того, що вже ввечері 2 лютого - майже одразу після публікації указу президента - вони почали зникати з українського ефіру. Формально під санкції потрапив соратник пана Медведчука Тарас Козак та його активи.

І хоча влада говорила про таку можливість ще у 2019-му році, для багатьох рішення стало повною несподіванкою.

Поки одні радіють блокуванню мовників, яких вважають рупорами російської пропаганди, інші говорять про наступ на свободу слова і висловлюють сумніви в законності такого рішення.

Питанням залишається й те, чому на запровадження санкцій пішли саме зараз - якщо така ідея лунала ще півтора роки тому.

BBC News Україна зібрала позиції сторін та експертів щодо скандального рішення влади - є припущення, що довго санкції можуть не протриматися.

Захист нацбезпеки чи наступ на свободу слова

На можливі проблеми для Віктора Медведчука, його партії та телеканалів, які з ним пов'язують, Володимир Зеленський натякав уже незабаром після обрання на посаду президента.

"Партія пана Медведчука - ще велике питання, чи це його партія, чи це тимчасове об'єднання, і хто за цим стоїть - є велике питання, звідки у них гроші на фінансування партії, на фінансування каналів. У нас є відповіді, об'єми, звідки і з якої країни вони все це отримують. І це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться", - заявляв Зеленський влітку 2019-го.

Тоді ж СБУ пропонувала запровадити санкції щодо пов'язаних із лідером ОПЗЖ телеканалів - "для недопущення реалізації країною-агресором антиукраїнської інформаційної кампанії". Але до реального рішення справа з мотивів, які влада не озвучує, дійшла лише зараз.

У повідомленні на сайті Офісу президента тривалий час не називали причин запровадження санкцій, лише зранку 3 лютого прессекретарка Зеленського Юлія Мендель заявила, що заблоковані телеканали становлять загрозу нацбезпеці.

Медіахолдинг "Новини", до якого входять 112, ZIK і NewsOne, очікувано відкинув усі звинувачення й заявив про наступ влади на свободу слова і розправу з неугодними ЗМІ.

Автор фото, Unian

Юлія Мендель натомість запевняє, що свобода слова тут ні до чого: "Ці телеканали давно забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів чи висвітлення принаймні двох точок зору. Натомість вони перетворилися на інструмент пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора. Вже навіть підтверджено фінансування цих каналів з Росії".

Втім, сумніви щодо доцільності подібних рішень влади висловлюють не лише представники заблокованих телеканалів та оточення Віктора Медведчука, а й частина медіаекспертів.

Обурення санкціями озвучив, зокрема, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

"Раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів - це надзвичайна ситуація. Політична належність українських власників зареєстрованих в Україні ЗМІ - не злочин. Позбавлення без суду багатомільйонної аудиторії доступу до українських ЗМІ, заборона сотням журналістам та медійникам права на професію - це наступ на свободу слова", - каже Томіленко.

І додає, що завжди виступатиме проти поділу журналістів на "правильних" і неправильних".

Автор фото, Unian

Водночас не бракує й тих, хто таку логіку відкидає. Керівник Центру моніторингу та аналітики ГО "Детектор Медіа" Отар Довженко переконаний: будь-які аргументи про зазіхання на свободу слова не працюють, оскільки ресурси Віктора Медведчука - це в першу чергу медійні інструменти Росії.

"Наполягати, що Україна, яка досі живе за "мирним" законодавством і кількома наухвалюваними похапцем "воєнними" законами, має чинити спротив атакам Росії виключно в межах закону - це як вимагати від військових, щоб вони використовували для оборони виключно фехтувальні рапіри, бо стріляти з автоматів і гармат якось не по-джентльменськи і теоретично можна кудись не туди влучити", - пише Довженко.

Підтримку діям Зеленського вже встигли висловити і в американському посольстві: "Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав", - йдеться в повідомлені.

Що із законністю рішення

Навіть серед тих, хто підтримує рішення про санкції щодо 112, ZIK і NewsOne політично, є ті, хто має сумніви в його юридичній бездоганності.

Експрезидент Петро Порошенко саме цим пояснив, чому не ухвалив такого ж рішення під час своєї каденції.

"Тому що Порошенко навіть при розв'язанні складних політичних проблем дотримувався норм права, а воно прямо забороняє санкції проти українських фізичних та юридичних осіб, крім як за причетність до фінансування тероризму. Правова чистота рішень теж має значення, хай не для українських судів, але для Європейського суду так точно", - заявив експрезидент.

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Дійсно, закон "Про санкції", на який посилається РНБО та Офіс президента, обґрунтовуючи блокування 112, ZIK і NewsOne, містить вичерпний перелік тих, щодо кого Київ може застосовувати механізм санкцій.

Об'єктами санкцій можуть бути: іноземна держава; іноземна юридична особа; юридична особа, яка перебуває під контролем іноземної юридичної особи чи фізособи-нерезидента; іноземці; особи без громадянства; суб'єкти, що здійснюють терористичну діяльність.

Тобто усі три заблоковані телеканали, як і їхній власник Тарас Козак, на якого також наклали санкції, мають підпадати під одну з цих категорій. Але чи підпадають - є питання.

Віктор Медведчук запевняє, що ні. За його словами, пан Козак є громадянином України, телеканали 112, ZIK і NewsOne - українськими юридичними особами, а отже, рішення влади є юридично нікчемним.

Застороги мають і медіаюристи. Роман Головенко з Інституту масової інформації у розмові з BBC News Україна заявив, що в указі Володимира Зеленського бракує мотивації для запровадження санкцій і висловив сподівання, що найближчим часом влада озвучить переконливі аргументи.

В інакшому разі, каже експерт, цілком ймовірним є оскарження указу і у Верховному суді України, і у Європейському суді з прав людини.

"Звичайно, питань до цих телеканалів було дуже багато, але, з іншого боку, усім цим мав би займатися регулятор - Національна рада з питань телебачення й радіомовлення, а не РНБО чи президент. На жаль, вона робила недостатньо необхідних системних кроків у цьому напрямку".

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Про вірогідність оскарження санкцій говорить і медіаюрист Максим Дворовий.

"Якщо СБУ не зробило великого прориву щодо доведення того, що Козак та його канали здійснюють терористичну діяльність (а це єдина підстава застосування санкцій до українських громадян і юросіб), то довго ці санкції не протримаються", - вважає він.

Тим часом видання "Дзеркало тижня" поширило інформацію, що підставою для санкцій щодо Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб нібито стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Офіційних коментарів від влади з цього приводу, втім, поки що не було.

Чому саме зараз, або "на війні, як на війні"

Ще одне питання, яке викликає чимало домислів - чому санкції вирішили ввести саме зараз. Але оскільки офіційного пояснення поки що немає, експерти озвучують свої припущення.

Політолог Володимир Фесенко у розмові з BBC News Україна не виключив, що причина - саме у встановленні нових фактів про поставки вугілля, які й дозволили ухвалити таке рішення.

"З'явився, наскільки я розумію, ось цей привід для удару по медіаімперії Медведчука - фінансові операції з ОРДЛО. Можливо, свою роль зіграла і зміна оточення президента, яке тепер змогло переконати його наважитися на цей крок і не боятися можливих наслідків".

"Але головне - це фонова ситуація, що зараз склалася, - загострення політичної боротьби між ОПЗЖ і Зеленським. Медведчук фактично почав інформаційну війну проти президента. І як тільки в того з'явилися підстави для зворотного удару, він його завдав. Вийшло дуже потужно і нестандартно - на таке не наважувався навіть Порошенко. Мабуть, Зеленський зрозумів - на війні, як на війні".

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Професор "Києво-Могилянської академії" Олексій Гарань також вказує на падіння рейтингу самого Зеленського, зростання рейтингу ОПЗЖ і активну критику президента в ефірах 112, ZIK і NewsOne.

"З точки зору особистих інтересів, саме це, думаю, було його основним політичним мотивом - політтехнологічно для Зеленського це сильний хід. Але безвідносно до цього санкції - це позитивне рішення в інтересах країни", - каже пан Гарань у розмові з BBC.

Найголовніше, додає він, - переконливо обґрунтувати рішення юридично: "Сподіваюся, необхідні докази у влади є".

Наслідки для рейтингу президента експерти, з якими говорила BBC News Україна, прогнозувати не готові: наступ на Медведчука, за їхніми словами, може як посилити рейтинг Зеленського, так і навпаки - зіграти на руку ОПЗЖ.

Застереження щодо порушень свободи слова і Володимир Фесенко, і Олексій Гарань називають непереконливими.

"Ті, хто зараз кричить про свободу ЗМІ, самі не дотримувалися журналістських стандартів - ми всі це розуміємо, - каже пан Фесенко. - Коли йде війна, нехай і гібридна - треба воювати. Якщо на тебе нападає бандит, а ти в усьому бездоганно дотримуєшся демократичних стандартів, тебе поб'ють. Тому відповідати треба адекватно".

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков вже встиг відреагувати на українські події та засудив дії Києва щодо кума свого керівника.

Деякі експерти припускають, що запровадження санкцій могло бути пов'язане з судом над Олексієм Навальним у Москві, що відволікало російську владу від України.

Тим часом Віктор Медведчук висловлює впевненість у власній правоті.

"Зеленський одним розчерком пера викинув на вулиці півтори тисячі журналістів та працівників телеканалів і позбавив мільйони глядачів права на отримання об'єктивної інформації. За такі рішення неминуче доведеться нести відповідальність", - каже лідер ОПЗЖ.

Своє звернення він завершив цитатою з "Майстра і Маргарити" Михайла Булгакова: "Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила".