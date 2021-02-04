Як "Слуга народу" хоче оподаткувати Facebook, Google і Netflix

Анастасія Зануда

ВВС News Україна

Автор фото, AFP

Верховна Рада планує розглянути проєкт закону, за яким міжнародні компанії, що продають свої електронні послуги українським споживачам, будуть зобов'язані платити податки до українського бюджету.

"У нас склалася абсолютно неприпустима ситуація, коли корпорації, які заробляють великі гроші на території України, взагалі не сплачують податків", - пояснив потребу в новому законі його ініціатор та голова парламентського комітету з фінансів та податкової політики від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев в коментарі "Радіо Свобода". Його співавторами і ще низка депутатів від цієї партії.

Він також заявив, що проєкт ще обговорюватимуть до другого читання із такими міжнародними компаніями, як Facebook. Які, мовляв, вже сплачують податки не в країнах, де зареєстровані, а де отримують доходи - від Японії та Росії до ЄС.

ВВС News Україна звернулася за коментарем до кількох міжнародних інтернет-компаній. І лише в Google відповіли, що не коментують законодавчі ініціативи.

В чому проблема?

Як йдеться у пояснювальній записці до проєкту закону, нині українська податкова система не враховує специфіку компаній цифрової економіки, які можуть бути зареєстровані в одній країні, а отримувати доходи по всьому світу.

Що ж стосується конкретно України, то тут великі міжнародні компанії можуть продавати свої послуги не лише іншим компаніям, але й простим користувачам - фізичним особам. В цьому випадку їхні доходи, фактично, не оподатковуються.

Автори пояснюють, що незареєстровані в Україні компанії надають електронні послуги простим українцям, але не платять ПДВ. А це призводить до втрат бюджету та створює неконкурентне середовищ для зареєстрованих в Україні компаній.

Втім, така проблема аж ніяк не є суто українською. Впродовж останніх років її на свій штиб намагаються вирішити багато країн - від Японії та Австралії до ЄС. Певні закони вже також ухвалили і деякі пострадянські країни - Росія, Білорусь, Казахстан.

Наприклад, до 2015 року у ЄС місце постачання електронних послуг визначалося за місцем реєстрації постачальника. Це дозволяло деяким міжнародним велетням "оптимізувати" податки, реєструючись у країнах з нижчою ставкою ПДВ або де їхні послуги взагалі звільнялися від оподаткування.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Із Марком Цукербергом важко говорити навіть ЄС

Проте у 2015 правила у ЄС змінили, і тепер електронні послуги обкладаються ПДВ там, де їх споживають.

Втім, не можна сказати, що це сподобалося інтернет-велетням, а в судах різних інстанцій тривають суперечки щодо податків та штрафів на багато мільярдів.

Переговори про сплату податків "на місці" тривають на найвищому рівні - між США та ЄС, між ЄС та Facebook і навіть між головою ЄС та Марком Цукербергом. Після них стає відомо хіба що про те, що "Цукерберг визнав, що Facebook має платити більше податків у Європі". Те саме можна сказати і про Google, Amazon та інших інтернет-велетнів.

Що пропонують?

Законопроєкт пропонує низку змін - переважно до Податкового кодексу. Зокрема, йдеться про те, щоб включити нерезидентів до переліку осіб, які реєструються платниками ПДВ в Україні.

Реєстрація для них буде спрощеною і вони зможуть зробити її віддалено "в електронній формі на спеціально розробленому вебпорталі". Пропонується також, щоб сам податок вони могли сплачувати в іноземній валюті.

Реєструватися для сплати ПДВ в Україні мають лише ті компанії, у яких за попередній рік загальна сума від продажу українцям електронних послуг перевищує еквівалент 1 млн грн за офіційним курсом НБУ на 31 грудня того року.

Якщо доходи менші, то реєстрація є добровільною.

А от за те, що компанії не зареєструються, а свої послуги все одно продаватимуть, передбачений штраф у розмірі 100% вартості таких послуг.

Проєкт закону також визначає, що таке електронні послуги, - адже саме їх надання обкладатиметься податком. До них у законопроєкті відносять:

постачання зображень або текстів, в тому числі фотографій, електронних книжок та журналів;

постачання аудіовізуальних творів, відео на замовлення, ігор, азартні ігри, включно із постачання послуг з участі в таких іграх;

надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх та розважальних електронних ресурсів та інших подібних ресурсів;

надання у користування хмарних технологій для розміщення даних;

постачання (передача прав на використання) програмного забезпечення та оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання;

надання рекламних послуг в мережі Інтернет, мобільних додатках та інших електронних ресурсах.

Електронні послуги, що надають доступ до навчальних програм, не обкладатимуться ПДВ.

Місцем постачання електронних послуг вважається місцерозташування отримувача послуг.

Якщо йдеться про фізичних осіб, то підтвердженням про те, що послуги, які вона отримала, були надані саме в Україні, може бути код країни на SIM картці. Або ж це може бути місцерозташування провайдера телекомунікацій, або пристрою, яке визначається за його IP-адресою, а також розташування банку, у якому відкритий рахунок, через який здійснюється оплата електронної послуги. Чи навіть відомості про місце проживання користувача.

Що далі?

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Українці активно споживають послуги світових інтернет-гігантів. Але не всі з них платять податки в Україні

На початку минулого року в Раді вже був зареєстрований схожий законопроєкт так само за авторства Данила Гетманцева та інших депутатів, але його так і не розглянули.

Проте якщо з другої спроби оподаткування міжнародних інтернет-велетнів схвалять, це означає, що підписка на онлайн сервіси, видання, ігри та бібліотеки, доступ до хмарних сховищ, програмне забезпечення та його оновлення можуть подорожчати на 20% того ПДВ, яке мають сплачувати виробники цих послуг.

Автори законопроєкту також очікують поповнення державного бюджету - на мільярди гривень.

Підтримують ініціативу оподатковувати світових IT-гігантів в Україні і в асоціації "IT Ukraine".

"Ідея полягає в тому, що якщо Україна є місцем споживання їхніх послуг, то чому б нашій державі не оподатковувати їхню діяльність, як це роблять ряд інших розвинених країн?" - каже Дмитро Овчаренко, віцепрезидент з фінансово-правових питань Асоціації "IT Ukraine", CEO Alcor.

Водночас, як зауважує керуючий партнер агентства цифрових комунікацій PlusOne Максим Саваневський, ініціативи з оподаткування інтернет-гігантів навіть в ЄС наштовхнулися на великі проблеми, тож поки що незрозуміло, як саме подібні ініціативи спрацюють в Україні.

"Поки такі компанії, як Facebook, Netflix не почнуть платити податки в країнах надання послуг, таких, як країни Європи, тільки тоді, можливо, настане черга України, бо і Facebook, Netflix мають, що втрачати. Якщо Європа їх дотисне, щоб вони платили податки на її території, в України будуть якісь аргументи", - вважає Максим Саваневський. Без цього подібні плани виглядають досить фантастично.

До того ж, каже експерт, варто враховувати, що деякі міжнародні компанії, наприклад, Microsoft чи Google, вже мають свої представництва в Україні, і саме так сплачують податки, зокрема і ПДВ.