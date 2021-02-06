В Україні штормове попередження. Сніг може паралізувати рух на дорогах

Автор фото, УНІАН

Укргідрометцентр оголосив штормове попередження та перший рівень небезпечності у значній частині країни, повідомляє пресслужба відомства.

Погода погіршиться через циклон, що суне на Україну з заходу.

Вже 7 лютого сильний сніг і сніг з дощем, а також ожеледиця на дорогах і сильні пориви вітру будуть спостерігати у Львівській, Івано-Франківській областях та на Закарпатті.

8 лютого негода досягне Житомирської, Київської, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Синоптики попереджають про сильний сніг, ожеледицю, вітер, хуртовини та снігові замети. Подекуди замети сягатимуть 30-40 см.

Разом з заметами прийдуть морози. У Києві обіцяють вночі 13-16 градусів, а вдень 7-10 градусів морозу.

На півночі мороз уночі може сягати 20-24 градусів, вдень - до 8-13 градусів. На півдні буде трохи тепліше - 5-10 градусів морозу вночі, вдень від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Пресслужба МВС попереджає, що погодні умови можуть серйозно ускладнити рух на автомобільних дорогах.

"Такі погодні умови можуть призвести до перебоїв енергопостачання окремих населених пунктів, а також порушення, а на окремих ділянках доріг в Рівненській, Волинській, Львівській областях - припинення руху автотранспорту", - застерігають правоохоронці.

КМДА попереджає, що 8-9 лютого столиця обмежить в'їзд великогабаритного транспорту.

"Міська влада звертається до водіїв із проханням не користуватися особистим авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях", - йдеться в заяві КМДА.