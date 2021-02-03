Заблоковані "телеканали Медведчука". Теленовини ВВС
У випуску 3 лютого:
- Відключення кількох українських телеканалів, які пов'язують із Віктором Медведчуком, викликало бурхливу реакцію. Що говорять експерти про законність такого рішення.
- Як на відключення телеканалів ZIK, NewsOne та 112 Україна реагують Росія та США.
- Навальний в колонії, його прихильники - за ґратами. Світові лідери вимагають негайно звільнити російського опозиціонера та учасників акцій на його підтримку.
- Інспекція ВООЗ у до секретних китайських лабораторій. Чи дадуть вченим доступ до всієї інформації про вивчення коронавірусу.
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