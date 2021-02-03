Заблоковані "телеканали Медведчука". Теленовини ВВС

У випуску 3 лютого:

Блокада "каналів Медведчука". Захист України чи наступ на свободу слова

  • Відключення кількох українських телеканалів, які пов'язують із Віктором Медведчуком, викликало бурхливу реакцію. Що говорять експерти про законність такого рішення.
  • Як на відключення телеканалів ZIK, NewsOne та 112 Україна реагують Росія та США.
  • Навальний в колонії, його прихильники - за ґратами. Світові лідери вимагають негайно звільнити російського опозиціонера та учасників акцій на його підтримку.
  • Інспекція ВООЗ у до секретних китайських лабораторій. Чи дадуть вченим доступ до всієї інформації про вивчення коронавірусу.

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