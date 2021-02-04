Пожежа в запорізькій лікарні, що приймала хворих на Covid-19: є загиблі

Автор фото, ДСНС

Пізно ввечері 3 лютого в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа, внаслідок якої загинули щонайменше четверо людей - лікар та троє пацієнтів.

Загиблим жінкам, розповіла генпрокурор Ірина Венедіктова, було 91, 76 та 64 роки, лікарю - 26.

Загоряння, як повідомляють в місцевій ОДА, сталося приблизно о 23:35 в одній з палат на першому поверсі п'ятиповерхової будівлі.

Автор фото, ДСНС

На момент інциденту в закладі загалом перебувало 29 хворих, у тому числі 10 - у реанімації.

До гасіння пожежі залучили 60 пожежників та 16 одиниць техніки. Вісьмох людей вдалося врятувати. - їх уже перевезли до інших лікарень.

В Запорізькій ОДА розповіли, що лікарня, про яку йдеться, приймала хворих на COVID-19.

"На першому поверсі були люди, які перебували на штучній вентиляції легенів. Їх виносили на руках", - каже очільник ОДА.

Автор фото, ДСНС

Причини пожежі наразі встановлюються - влада створила комісію, яка має з'ясувати усі обставини трагедії.

Також планують перевірити пожежну безпеку і в інших лікарнях області, які приймають інфікованих.

Місцева прокуратура вже відкрила справу за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей. Максимальний термін покарання за цією статтею - вісім років позбавлення волі.