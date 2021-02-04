Китай хоче вчити школярів мужності, бо ті стали "занадто жіночними"

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У Китаї жваве обговорення спричинило повідомлення місцевого міносвіти, в якому йдеться, що китайські чоловіки стали занадто "жіночними".

Чимало інтернет-користувачів розкритикували цю заяву, назвавши її сексистською.

Уже певний час китайський уряд висловлював занепокоєння тим, що популярні в країні чоловіки-знаменитості - це більше не сильні, атлетичні чоловіки.

Минулого тижня міністерство освіти оприлюднило повідомлення в якому запропонувало запобігати фемінізації хлопчиків-підлітків і з цією метою реформувати програму фізичного виховання школярів.

Зокрема влада пропонує наймати на посаду вчителів фізкультури фахівців зі спортивним минулим і активно розвивати певні види спорту - такі як футбол. Це, на думку влади, може допомогти зробити школярів більш мужніми.

Невдоволення "жіночністю" юного покоління представники китайської влади озвучували вже давно.

Ще минулого року китайський високопосадовець Сі Цзефу жалівся, що багато молодих китайців стали "слабкими та сором'язливими".

За його словами, тенденція до "ожіночення" може "неминуче поставити розвиток і виживання китайської нації під загрозу".

Однією з причин такої ситуації Цзефу називав те, що більшість китайських хлопчиків виховують їхні мами та бабусі.

Також він висловлював невдоволення тим, що діти більше не хочуть бути "армійськими героями", захоплюючись знаменитостями, які мають зовсім інший образ, і слугують для молоді рольовими моделями.

Переважна кількість китайських користувачів соцмереж відреагували на останнє повідомлення міносвіти негативно.

"Хлопчики - теж люди. Емоційні, боязкі та ніжні", - пише один із користувачів сервісу Weibo.

"Чого бояться чоловіки? Бути такими, як жінки?", - запитує інший.

Проте є й ті, кому ідея влади припала до душі: "Нарешті міністерство освіти робить щось правильно", - написав ще один користувач Weibo.

Фахівці ж висловлюють сумніви в тому, що кількість та якість уроків фізкультури може якимось чином вплинути на виховання мужності.

"Більше фітнесу та фізичних вправ можуть покращити здоров'я наших дітей, але проблема фемінізації пов'язана із психологією, - каже Лі Цзидун з кафедри фізичного виховання Шанхайського університету фінансів та економіки в коментарі виданню Sixth Tone.